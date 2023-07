Soarta Ucrainei, decisă la Vilnius: Ucraina va fi invitată să adere la Alianţă "când condiţiile vor fi întrunite"

"Am indicat în mod clar că vom invita Ucraina să se alăture Alianţei când aliaţii vor fi de acord şi când condiţiile vor fi întrunite", a precizat Stoltenberg la o conferinţă de presă.

Întrebat despre o declaraţie de mai devreme a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a considerat "absurd" ca ţara sa să nu primească la acest summit o dată precisă pentru invitaţia de a adera la NATO, Stoltenberg a răspuns că aliaţii "au decis astăzi un mesaj puternic, unit şi pozitiv faţă de Ucraina pentru un sprijin durabil, dar şi un mesaj pozitiv asupra parcursului către aderare".

Referitor la acest parcurs, el a confirmat simplificarea procesului de aderare a Ucrainei prin renunţarea la Planul de Acţiune pentru aderarea la NATO (Membership Action Plan - MAP). Aceasta înseamnă că guvernul ucrainean nu va mai fi obligat să participe la un program întins pe mai mulţi ani şi la finalul căruia ar fi trebuit să demonstreze că a efectuat reforme politice, economice şi militare necesare aderării la NATO. Astfel, procesul alcătuit "din doi paşi" va avea un singur pas, a rezumat Stoltenberg.

Nato allies agree in Vilnius they will extend an invitation for Ukraine to join the alliance when "allies agree and conditions are met," NATO chief Stoltenberg says. pic.twitter.com/wxiWoII1vE— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) July 11, 2023