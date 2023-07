"Ape nesigure pentru navigație". Rusia va considera navele ce se îndreaptă spre Ucraina drept potențiale ținte militare

"În legătură cu anularea Iniţiativei Mării Negre şi închiderea coridorului umanitar maritim, începând de la ora 21:00 GMT toate navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene în apele Mării Negre vor fi considerare potenţiale transportatoare de încărcături militare", a semnalat Ministerul rus al Apărării.

În acelaşi mesaj, difuzat pe Telegram, ministerul rus menţionează că declară părţi din apele internaţionale de nord-vest şi sud-est ale Mării Negre ca fiind nesigure pentru navigaţie, iar "statele de pavilion ale navelor care se îndreaptă spre porturile ucrainene vor fi considerate de Rusia implicate în Ucraina de partea regimului de la Kiev".

Russian forces will deem any ship in the Black Sea bound for a Ukrainian port to be a potential carrier of military cargo and their home countries to be “involved” in the conflict, Moscow said on Wednesday ~ wheat prices ⬆️5%https://t.co/hXIk1HaUwM https://t.co/EpHDwqJdJE