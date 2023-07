Biden alege prima femeie din istoria SUA la conducerea US Navy

Preşedintele Joe Biden a nominalizat o femeie amiral, pe Lisa Franchetti, la conducerea US Navy, o măsură ce ar sparge o barieră de gen în armata Statelor Unite făcând-o prima femeie la comanda marinei şi membru al Joint Chiefs of Staff, şefii de State Majore.

Decizia lui Biden este o surpriză. Oficialii Pentagonului au aşteptat ca nominalizarea să revină amiralului Samuel Paparo, care conduce Marina în Pacific şi are experienţă confruntându-se cu provocarea din ce în ce mai mare din partea Chinei, notează Reuters, preluat de Agerpres.



Totuşi, Franchetti, în prezent şef adjunct de operaţiuni al marinei americane, era printre candidaţii despre care se credea că ar fi fost în cursă pentru post.



Într-un comunicat, Biden a remarcat cei 38 de ani de experienţă ai lui Franchetti.



"De-a lungul carierei sale, amiralul Franchetti a demonstrat o experienţă vastă atât în domeniul operaţional, cât şi în cel al politicii", a spus el în comunicat, notând că ea este doar a doua femeie care a ajuns vreodată la gradul de amiral cu patru stele în US Navy.



Franchetti nu este prima femeie care conduce o ramură a armatei americane. Anul trecut, Biden a ales o femeie amiral, pe Linda Fagan, la conducerea Gărzii de Coastă a SUA.



Dar garda de coastă nu face parte oficial din Departamentul Apărării (Department of Defence - DoD) şi, în schimb, intră în subordinea Departamentului de Securitate Internă. Franchetti ar urma să devină prima femeie la conducerea unui serviciu militar la DoD în calitate de şef al acestuia.

