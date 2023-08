Alimentate de vânturile puternice, incendiile de pe insulele Maui şi Hawaii au devastat case şi magazine, mai ales în oraşul turistic Lahaina, potrivit martorilor şi imaginilor publicate pe reţelele sociale.

"Faptul că au loc incendii în mai multe zone şi că acestea sunt consecinţa indirectă a unui uragan, este fără precedent", a declarat pentru CNN guvernatorul interimar Sylvia Luke, referindu-se la uraganul Dora. Aceste fenomene meteorologice aduc de obicei ploi şi inundaţii, a explicat ea.

The scene in Lahaina, Maui this morning is absolutely devastating.



The entire town is being destroyed by an intense wildfire, forcing residents to sheek shelter in the ocean.



Make no mistake, climate change is making scenes like this more frequent. pic.twitter.com/dttFnAwEeJ— Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) August 9, 2023