BCE aruncă cele mai noi tehnologii în lupta cu inflația. Vrea să folosească inteligența artificială pentru a înțelege fenomenul

Alăturându-se numărului ridicat de firme care folosesc deja AI, BCE explorează acum moduri de procesare şi analizare a milioane de date, inclusiv cele privind preţurile, statisticile companiilor, noile articole şi documentele de supervizare bancară, pentru a produce analize mai bune necesare adoptării deciziilor de politică monetară.

"Inteligenţa artificială ne oferă noi moduri pentru a colecta, analiza şi interpreta aceste date disponibile masive, astfel încât informaţiile să poată fi folosite pentru analiza statisticilor, gestionarea riscului, supervizare bancară şi politică monetară", se arată într-o postare publicată de joi de BCE.

