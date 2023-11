Liderul cecen Ramzan Kadîrov şi-a numit fiul de 15 ani şef al securităţii

'Îl felicit din toată inima (...) pe Adam Kadîrov pentru numirea sa în funcţia importantă de şef al departamentului de securitate al liderului Republicii Cecenia", a scris Alhanov pe Telegram.

Oficialul cecen a subliniat că Adam, "în ciuda tinereţii sale, are deja o mare experienţă practică" şi are un "spirit războinic puternic", aşa că nimic nu-l va opri când vine vorba de a-şi apăra tatăl, poporul, religia şi patria.

Ramzan Kadyrov’s 15-year-old son Adam has been appointed as the head of the department for ensuring the security of the Chechen leader.



Russian laws, obviously, do not apply to Chechnya. pic.twitter.com/FGR9rsvRg9— Никола Миковић / Nikola Mikovic (@nikola_mikovic) November 5, 2023