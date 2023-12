Suedia pregătește un pachet de ajutor „de iarnă” pentru Ucraina în valoare de 130 mil. euro

Suedia va susţine Ucraina cu un "pachet de iarnă" de asistenţă civilă în valoare de circa 130 de milioane de dolari, a anunţat luni premierul suedez Ulf Kirstersson într-o conferinţă de presă la Stockholm, transmite dpa, conform Agerpres.

Pachetul de asistenţă nemilitară va urmări să contribuie la furnizarea de curent electric, încălzire şi alimente, precum şi la construirea de adăposturi în şcoli, a precizat Kirstersson.

Acesta a subliniat importanţa ca UE şi SUA să nu permită diminuarea sprijinului pentru Ucraina.

Este "extrem de îngrijorător" că susţinerea Ucrainei pe termen lung este pusă sub semnul îndoielii, a spus premierul suedez, adăugând că Ucraina va începe noul an într-un "suspans economic" în cazul în care UE nu va reuşi să convină la summitul care are loc în acest weekend la Bruxelles asupra unui buget care să prevadă şi ajutor pentru Ucraina.

Sursa foto: Shutterstock.com

