Livrările de alimente vor fi afectate în 2024 de secetă și de restricțiile la export

Preţurile mari la alimente din ultimii ani i-au făcut pe fermierii din întreaga lume să cultive mai multe cereale şi oleaginoase, însă consumatorii se vor confrunta cu livrări limitate în 2024 din cauza fenomenului meteo El Nino, restricţiilor la export şi cerinţelor referitoare la majorarea producţiei de biocombustibili, transmite Reuters, citat de Agerpres.

După mai mulţi ani de creşteri solide, preţurile mondiale la grâu, porumb şi soia ar urma să scadă, odată cu diminuarea blocajelor din Marea Neagră şi a temerilor referitoare la o recesiune mondială, chiar dacă preţurile rămân vulnerabile la şocuri de aprovizionare şi inflaţia produselor alimentare, susţin analiştii şi traderii intervievaţi de Reuters.



"Situaţia pe partea de aprovizionarea cu cereale s-a îmbunătăţit în 2023 graţie unor recolte mai mari în unele din regiunile mari producătoare. Dar nu am depăşit încă zona de pericol", spune Ole Houe, director de servicii de consultanţă la firma de brokeraj agricol IKON Commodities din Sydney. "Avem prognoze referitoare la un fenomen El Nino până în lunile aprilie-mai, Brazilia va produce mai puţin porumb iar China surprinde piaţa prin achiziţii mari de grâu şi porumb de pe piaţa internaţională", a adăugat Ole Houe.



Fenomenul meteo El Nino, care în acest an a provocat secetă în mari părţi din Asia, este prognozat să continue în prima jumătate a lui 2024, punând în pericol livrările de orez, ulei de palmier şi alte produse agricole pentru unii din cei mai mari exportatori şi importatori mondiali de produse agricole.



Traderii şi oficialii se aşteaptă ca producţia de orez în Asia să se reducă la jumătate în 2024 pe măsură ce seceta este posibil să afecteze randamentul culturilor. Aceasta în condiţiile în care livrările mondiale de orez au avut deja de suferit în acest an, tot din cauza fenomenului meteo El Nino, astfel că India, cel mai mare exportator mondial, a fost nevoită să restricţioneze exporturile. În timp ce cotaţiile la alte cereale au scăzut în acest an, preţurile la orez au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.



La grâu, fermierii din Australia, al doilea mare exportator mondial, vor începe în luna aprilie însămânţările într-un sol uscat, după mai multe luni de căldură intensă care a redus randamentele la culturile din acest an şi a pus punct unui şir de trei recolte record. Aceasta este posibil să îi facă pe cumpărători, inclusiv China şi Indonezia, să dorească să cumpere cantităţi mari de grâu de la alţi exportatori din America de Nord, Europa şi regiunea Mării Negre.



"Situaţia la aprovizionarea cu grâu în anul agricol 2023/24 este posibil să se deterioreze comparativ cu sezonul anterior. Motivul este acela că exporturile din partea unor mari ţări producătoare este posibil să fie semnificativ mai mici", susţin analiştii de la Commerzbank.



O posibilă veste bună pentru aprovizionarea cu cereale este acea că producţia de porumb, grâu şi soia în America de Sud ar urma să se îmbunătăţească în 2024, chiar dacă evoluţiile meteo imprevizibile din Brazilia ridică unele semne de întrebare. În Argentina, precipitaţiile abundente este posibil să majoreze producţiile de soia boabe, porumb şi grâu în unul din cele mai mari exportatori mondiali de cereale. Potrivit bursei de cereale Rosario, 95% din culturile de porumb şi 75% din culturile de soia sunt într-o situaţie excelentă, graţie ploilor care au căzut în ultimele două luni în regiunea Pampas.



Producţia mondială de ulei de palmier ar putea să scadă şi ea anul viitor din cauza fenomenului El Nino, ceea ce va susţine preţurile la uleiul de gătit, care au scăzut cu peste 10% în 2023. Diminuarea producţiei de ulei de palmier vine în contextul aşteptărilor referitoare la o cerere mai mare pentru motorină bio şi ulei de gătit. "Vedem mai multe riscuri pentru o creştere a preţurilor decât pentru o scădere", susţin analiştii de la CoBank, una din cele mai importante bănci pentru sectorul agricol american.

Sursa foto: Pixabay

