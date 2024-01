În această ofertă intră, concret, o reducere de 10% la toate brandurile proprii Carrefour, precum și un abonament Netflix Standard, cu publicitate, pentru 5,99 EUR/lună, informează European Supermarket Magazine.

Cât despre numărul de produse la care au acces clienții alegând Carrefour Plus, acesta este de nu mai puțin de 6000, după cum remarcă chiar Netflix, care specifică totodată că parteneriatul de acest tip este primul între un mare retailer și serviciul de streaming.

Netflix is testing a joint plan with French retailer Carrefour to win more customers to its cheapest subscription https://t.co/ATEu5hCtjF— Bloomberg (@business) January 16, 2024