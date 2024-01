H&M schimbă directorul general din cauză că profitul nu crește

Hennes & Mauritz AB (H&M) i-a surprins pe investitori cu un nou director general, Daniel Erver, care va prelua funcţia cu efect imediat, în condiţiile în care al doilea mare retailer de îmbrăcăminte din lume nu reuşeşte să-şi majoreze vânzările, pe fondul sporirii concurenţei pe piaţă, transmite Reuters.

Directorul general care şi-a încheiat mandatul, Helena Helmersson, a afirmat că a decis să demisioneze şi să părăsească firma suedeză, funcţia fiind solicitantă din punct de vedere personal.



Compania suedeză prioritizează profitabilitatea în locul vânzărilor, având ca obiectiv o marjă operaţională de 10% în 2024. În primele nouă luni din 2023, marja operaţională s-a situat la 5,9%, dar compania a început să-şi piardă din clienţi, unii preferând nou venitul grup chinez Shein, care s-a adăugat competiţiei din partea Inditex, proprietarul Zara.



În perioada 1 decembrie 2023 - 29 ianuarie 2024, vânzările H&M în monedă locală au scăzut cu 4%, faţă de un avans de 5% anul trecut. Profitul operaţional în trimestrul patru s-a situat la 4,33 miliarde de coroane suedeze (415,4 milioane de dolari), în creştere de la 821 milioane de coroane suedeze în urmă cu un an, dar sub nivelul previzionat de analişti, de 4,57 miliarde de coroane suedeze.



Board-ul a propus dividende nemodificate, de 6,50 coroane pe acţiune.



H&M, care are aproximativ 4.300 de magazine pe plan global, închide o serie de unităţi şi face concedieri. Vineri, compania a anunţat că intenţionează să închidă mai mult de o cincime din magazinele sale din Spania şi să renunţe la 588 de angajaţi.



La 31 august 2023, numărul magazinelor H&M era cu 701 mai mic decât la 31 decembrie 2019, un declin de 13,8%.

Sursa foto: Shutterstock / Sara Sette

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: