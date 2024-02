Astfel, videoclipul, care are 52 de secunde și are pe fundal melodia „Trăiască România”, interpretată de Nicu Alifantis în perioada Cenaclului Flacăra, transmite explicit mesajul că România a livrat Ucrainei nu mai puțin de 15 convoaie de ajutor militar Ucrainei.

De asemenea, videoclipul face o paralelă între diverse filmări realizate în România în perioada Revoluției și unele realizate în timpul unor manifestații pentru democrație desfășurate în Ucraina.

Cât despre ajutorul concret oferit de România Ucrainei, despre care autoritățile de la București nu au vorbit explicit niciodată, în imagini putem vedea celebrele TAB-uri românești, precum și lansatoare de rachete, care par să fie lansatoarele multiple APR-40, realizate la Bacău, de 122 mm.

Not only a shared border, but the shared history between Romania and Ukraine is the foundation of our lifelong partnership.



We thank our Romanian friends for being there since the beginning in the fight against tyranny.



Ukraine will always have your back. @UKRinROU pic.twitter.com/HYm8p7jW0o