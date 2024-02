Rușii amenință din nou cu atacul nuclear total: puterile nucleare nu pierd niciodată un război

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a ameninţat din nou Occidentul cu un război nuclear total dacă Rusia, în urma războiului în Ucraina, este împinsă înapoi la graniţele sale din 1991, recunoscute la nivel internaţional, relatează dpa.

În prezent vicepreşedinte al Consiliului Securităţii Rusiei, Medvedev şi-a reiterat bine-cunoscuta poziţie conform căreia "puterile nucleare nu pierd niciodată un război" atât timp cât îşi apără patria, într-o postare făcută duminică pe Telegram, conform Agerpres.ro.



Într-un scurt exerciţiu de imaginaţie, el vorbit despre ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar învinge în acest război.



În opinia sa, revenirea Ucrainei la vechile sale graniţe ar fi în contradicţie cu Constituţia rusă, în special din cauza faptului că aceasta stipulează că teritoriile cucerite în estul Ucrainei şi Crimeea au fost deja anexate ca părţi integrante ale Rusiei.



Frontierele din 1991 sunt liniile de frontieră comune ale Rusiei şi Ucrainei recunoscute la nivel internaţional înainte de anexarea Peninsulei Crimeea de către Moscova în 2014 şi înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.



"Şi acum să trecem la întrebarea principală: Oare aceşti idioţi (din Occident) chiar cred că poporul rus ar accepta o astfel de dezintegrare a ţării sale?", a scris Medvedev pe contul său de Telegram.



Din contră, forţele armate ruse şi-ar desfăşura întregul arsenal şi ar ataca Washingtonul, Berlinul sau Londra, în plus faţă de Kiev, a precizat el.



Aceste capitale şi alte "locuri istorice frumoase au fost înscrise demult ca ţinte ale triadei nucleare (a Rusiei)", referindu-se la configuraţia de rachete intercontinentale terestre, rachete lansate de pe submarine şi bombardiere strategice cu bombe nucleare.



În perioada în care a fost preşedinte, între 2008 şi 2012, Medvedev a fost considerat un politician liberal şi moderat, aminteşte dpa.



De la începutul războiului Rusiei în Ucraina cu aproape doi ani în urmă, el a îmbrăţişat un discurs extremist şi s-a transformat în unul dintre cei mai aprigi critici ai Occidentului.



Nu există indicii concrete că liderii Rusiei ar plănui la ora actuală să utilizeze arma nucleară, notează agenţia germană de presă.



În pofida numeroaselor eşecuri în cursul războiului ordonat de preşedintele Vladimir Putin, Rusia continuă să ocupe aproximativ o cincime din Ucraina, inclusiv peninsula Crimeea, şi se vede în prezent pe cale de a învinge în regiunea Doneţk, după cucerirea oraşului Avdiivka.



Putin a comentat şi el duminică pe marginea războiului, afirmând că pentru Rusia situaţia din Ucraina este "vitală".



Pentru Occident, pe de altă parte, Ucraina reprezintă doar o problemă de tactică, a afirmat Putin duminică într-un interviu la televiziunea de stat, citat de agenţia oficială de presă TASS.



În timp ce Occidentul a luat poziţii tactice faţă de Ucraina, pentru Rusia aceasta a fost "o chestiune de destin, o chestiune de viaţă sau de moarte", a spus Putin, adăugând că dacă Occidentul nu ar fi intervenit, "războiul s-ar fi încheiat acum un an şi jumătate".



"Am trecut de la măsuri iniţial paşnice la instrumente militare şi am încercat să punem capăt acestui conflict pe cale paşnică", a susţinut Putin, potrivit căruia Moscova este gata în continuare să negocieze o soluţie paşnică.



Poziţiile Moscovei şi Kievului cu privire la o posibilă soluţie de pace sunt diametral opuse. În timp ce Kievul insistă asupra returnării tuturor teritoriilor ocupate, inclusiv a peninsulei Crimeea, Rusia doreşte să păstreze teritoriile cucerite pe care le-a integrat deja în teritoriul său naţional.

