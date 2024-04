Beijingul, deranjat de ancheta UE asupra furnizorilor chinezi de turbine eoliene

China şi-a exprimat îngrijorarea faţă de ceea ce a numit măsurile discriminatorii luate de Uniunea Europeană contra firmelor sale, după ce Executivul comunitar a deschis o nouă investigaţie asupra subvenţiilor de care au beneficiat producătorii chinezi de turbine eoliene, destinate unor parcuri eoliene construite în Europa, inclusiv în România, transmite Reuters, citat de Agerpres.

"Lumea exterioară este îngrijorată de sporirea tendinţei de protecţionism în UE. China este extrem de îngrijorată în legătură cu măsurile discriminatorii luate de UE contra companiilor şi chiar a industriei chineze. Blocul comunitar ar trebui să respecte reglementările Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi principiile pieţei", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning.



Investigaţia reprezintă cel mai recent efort al Europei şi Statelor Unite de a-şi proteja firmele de ceea ce ele au numit concurenţa neloială din partea importurilor de tehnologie verde subvenţionate de statul chinez.



Luni, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat China că Washingtonul nu va accepta ca noile sale industrii să fie decimate de importurile chinezeşti, insistând ca Beijingul să ţină sub control capacitatea industrială excedentară. Oficialul american s-a referit la produse cheie, cum ar fi vehiculele electrice, bateriile şi panourile solare.



"Demarăm o nouă anchetă asupra furnizorilor chinezi de turbine eoliene. Investigăm condiţiile pentru dezvoltarea de parcuri eoliene în Spania, Grecia, Franţa, România şi Bulgaria", a declarat comisarul european pentru concurenţă, Margrethe Vestager, fără a dezvălui identitatea companiilor chineze vizate.



Chiar dacă jucătorii locali, cum ar fi Siemens Energy şi Vestas, încă furnizează cea mai mare parte a turbinelor eoliene în Europa, ei se confruntă cu o concurenţă intensă din partea produselor cu costuri mai scăzute din China.



Patru dintre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene au fost anul trecut companii cu sediul în China, faţă de doar două companii în 2022, se arată într-un raport publicat luna trecută de BloombergNEF.



Potrivit acestui document, Goldwind Science & Technology Co. şi-a conservat poziţia de lider mondial, urmat de o altă firmă chineză, Envision Energy Co., care a reuşit să treacă în faţa grupului danez Vestas Wind Systems A/S. În schimb, grupul american General Electric Co. şi cel spaniol-german Siemens Gamesa nu se mai numără printre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene.



Acelaşi raport susţine că China a fost responsabilă anul trecut pentru aproape două treimi din capacităţile eoliene onshore şi offshore instalate la nivel mondial. În plus, chiar dacă producătorii chinezi de turbine eoliene şi-au majorat vânzările pe pieţele externe, ei au continuat să se bazeze pe piaţa lor internă pentru aproximativ 98% din capacităţile instalate.



China are cea mai mare şi mai fragmentată piaţă a turbinelor eoliene, cu peste 12 producători locali, iar concurenţa acerbă la capitolul preţuri a afectat marjele de profit şi i-a trimis pe mulţi producători chinezi să se extindă peste graniţă. Preţul turbinelor eoliene "made in China" care au fost livrate pe pieţele externe este cu aproximativ o cincime mai mic decât cel al rivalilor americani şi europeni, potrivit BNEF.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: