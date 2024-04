Micul elicopter trimis de NASA pe Marte a transmis mesajul de „Adio!”

Ingenuity a devenit în 2021 primul aparat motorizat care a efectuat un zbor pe o altă planetă decât Terra. El a dovedit astfel că este posibil zborul în atmosfera marţiană, a cărei densitate reprezintă doar 1% din cea a atmosferei terestre.



Cântărind doar 1,8 kilograme, minielicopterul american seamănă mai degrabă cu o dronă. În total, el a parcurs în zbor o distanţă de 17 kilometri şi s-a ridicat până la altitudinea de 24 de metri. Timpul său cumulat de zbor a fost de peste două ore.



Ingenuity a ajuns pe planeta Marte în februarie 2021, odată cu roverul Perseverance, pentru care a jucat rolul de cercetaş aerian, creat cu scopul de a îl ajuta pe însoţitorul său cu roţi să caute posibile urme de viaţă microbiană străveche.



"Un lung adio", au scris reprezentanţii NASA pe reţeaua de socializare X.

"Echipa lui Ingenuity a primit ultimul mesaj de la MarsHelicopter, care va fi folosit de acum înainte ca bază de testare, culegând date ce ar putea să îi ajute pe viitorii exploratori ai Planetei Roşii", au adăugat ei.

A long goodbye. 🚁



Ingenuity's team received their final message from the #MarsHelicopter, which will now serve as a stationary testbed, collecting data that could benefit future explorers of the Red Planet. https://t.co/IDQJJgjyD5 pic.twitter.com/RChDX2Sr82— NASA JPL (@NASAJPL) April 17, 2024