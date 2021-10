Ce trebuie să ai în vedere atunci când deschizi o companie în România în 2021?

Să deschizi o firmă poate fi un obstacol pentru mulți dintre cei care se gândesc să înceapă o carieră în antreprenoriat. Adevărul este că acesta va fi cel mai simplu lucru pe care-l vei face ca antreprenor. Dar ce trebuie să știi dacă vrei să deschizi o firmă în România în 2021?

Primii pași în antreprenoriat sunt dificili pentru că trebuie să iei o serie de decizii care vor influența primii ani. Dincolo de modul în care te finanțezi, alegerile financiare, oamenii pe care-i ai alături, să înființezi o firmă în 2021 înseamnă să iei în calcul o serie de aspecte esențiale.

Ce formă de organizare alegi?

Aceasta este prima întrebare atunci când deschizi o firmă în România. Te duci către un SRL sau către un PFA? Sau către o Întreprindere Individuală? Fiecare are diferite caracteristici și specificații. PFA-ul este o formă de organizare dedicată mai mult freelancerilor și poate avea doar 5 clase de activități și coduri CAEN. În plus PFA-ul nu are o personalitate juridică. Cu toate acestea, trebuie să fii atent pentru că în anumite cazuri poate duce la taxe și impozite prea mari pentru tipul de activitate pe care-l practici. Aici intervine un SRL, care este cea mai bună formă de organizare dacă vrei să lansezi un business pe care să-l crești, să angajezi mai multe persoane, să aduci noi oameni în echipa de management și să faci profit.

Coduri CAEN și sediul social

Un lucru important în 2021 e că nu mai trebuie să obții semnături pentru a avea un sediu social. Până acum, dacă aveai un SRL mic și voiai să ai sediul social la tine în apartament, de exemplu, trebuia să primești semnături de la toți locuitorii. Din 2021 acest lucru s-a schimbat, iar această formalitate birocratică nu mai este obligatorie. Așadar, aici lucrurile sunt mai simple. Când vine vorba de codurile CAEN, acestea descriu tipul de activitate pe care-l practici sau pe care vrei să-l practici. Poți alege o activitate principală și mai multe activități secundare. Poți avea coduri pe care nu le vei folosi de la momentul înființării, dar care descriu activități pe care vrei să le ai în viitor.

Cât te costă să faci o firmă?

Contrar aparențețelor, să deschizi o firmă în 2021 în România e mai simplu ca în multe alte țări. Te costă doar 122 de lei să înregistrezi o firmă la Registrul Comerțului, important e ceea ce faci ulterior cu ea. Singurul lucru pe care trebuie să-l iei în calcul e ca asociații să aibă un cazier fiscal curat pentru ca societatea să poată fi înființată.

Acte necesare pentru o firmă în 2021

Ca să înființezi o firmă ai nevoie de o serie de acte, dar acestea par în scris mai complicate decât sunt în realitate. Ai nevoie de o cerere de înregistrare în Registrul Comerțului, o declarație pe proprie răspundere a asociaților firmei, actul constitutiv, contractul de sediu social, extrasul de cont privind capitalul social, actele de identitate ale fondatorilor, specimenul de semnătură, declarația privind beneficiarul real și dovezile privind achitarea tarifului legal.

Stocuri administrative

În funcție de domeniul în care activezi, vei avea nevoie să afli ce documente și tipizate ai nevoie pentru a-ți organiza activitatea. Un backup fizic te va ajuta să ai toate lucrurile în ordine și să nu riști să pierzi date. Iar din cauza lipsei de experiența, e bine să te asiguri că ai totul în ordine. Așadar, dacă activezi în logistică sau în transporturi, e important să ai foi de parcurs marfă în ordine, dacă ești în HoReCa să fii sigur că ai registrul de casă conform sau că angajații tăi, în orice domeniu este afacere, au dosarul medical la zi. Antreprenoriatul este destul de complicat oricum, dacă nu te organizezi și în privința documentelor necesare va deveni dificil de gestionat.

