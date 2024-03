Români arestați în Spania: sunt acuzați că ar fi exploatat alți români prin muncă

Trei români au fost reţinuţi în Spania, după ce, în ultimii doi ani, ar fi sechestrat şi exploatat prin muncă mai mulţi conaţionali, a informat, sâmbătă, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Trei persoane de origine română au fost reţinute de Poliţia Naţională din Spania, în urma schimbului de date şi informaţii cu Poliţia Română, pentru infracţiunile de trafic de persoane, constrângere/extorcare, constituire de grupare infracţională şi infracţiune împotriva drepturilor lucrătorilor.



"Ancheta a demarat la începutul lunii februarie, atunci când, în baza informaţiilor obţinute de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj - Serviciul de Investigaţii Criminale - Compartimentul Asistenţă Judiciară Poliţienească Internaţională, respectiv Secţia 7 Poliţie Rurală Pleniţa, s-a semnalat posibilitatea reţinerii ilegale şi prin contrângere a unor cetăţeni români, în oraşul Aspe, din provincia Alicante, de către un grup infracţional, care îi exploata prin muncă", se precizează în comunicat.



Poliţiştii români au efectuat schimbul de informaţii cu autorităţile spaniole, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională - IGPR, beneficiind inclusiv de sprijinul Ataşatului de Afaceri Interne al Spaniei în România, în legătură cu posibila locaţie a victimelor, dar şi a membrilor grupării, iar aspectele transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj s-au confirmat, arată sursa citată.



"Astfel, au fost identificate patru victime, cetăţeni români, din judeţele Dolj şi Teleorman, aceştia declarând agenţilor Poliţiei Naţionale că erau exploataţi prin muncă de peste doi ani de zile, fără să beneficieze din punct de vedere economic pentru munca depusă, iar liderul grupării, un bărbat, de 25 ani, cetăţean român, le-a reţinut actele de identitate, fiind zilnic victimele extorcării, ameninţării şi violenţelor fizice comise de membrii grupării unde se aflau sub exploatare. Din cercetări s-a stabilit că una dintre victime ar fi plătit membrilor grupării aproximativ 90.000 de euro, pe fondul unei datorii de 100 de euro, acesta primind în schimb câte 40 de euro pe săptămână pentru mâncare", se menţionează în comunicat.



Potrivit anchetatorilor, exploatarea nu a avut loc numai pe teritoriul Spaniei, ci, de mai multe ori, victimele au fost transferate de grupul infracţional în zone agricole din Franţa, iar banii obţinuţi erau depuşi în conturi bancare create în acest scop pe numele membrilor grupării sau a rudelor acestora, menţionează poliţiştii.



"În urma percheziţiilor efectuate de către poliţişti la domiciliul liderului grupului infracţional, au fost ridicaţi 1.650 de euro şi 1.800 de lei în numerar. De asemenea au fost ridicate şi mai multe extrase de cont bancar, atât pe numele celor sub cercetare, cât şi pe numele mai multor rude ale acestora, în care se afla un sold cumulat de peste 130.000 de euro, bani proveniţi din transferuri bancare efectuate de companiile agricole franceze care au depus banii în acele conturi bancare, pentru munca depusă de victimele acestui grup infracţional. În plus, pe numele celor patru victime, au fost găsite şi mai mulţi fluturaşi de plată, care, în urma verificărilor, s-a putut stabili că nu figurau înregistraţi cu carte de muncă", mai arată IGPR.



Persoanele reţinute, doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 24 şi 47 de ani, cetăţeni români, au fost puse la dispoziţia Judecătoriei de Instrucţie din localitatea Novelda, informează Poliţia Română,



Investigaţiile sunt continuate, având în vedere că există informaţii cu privire la alte victime ale grupării, fiind efectuate schimburi de date şi informaţii între autorităţile române, spaniole şi franceze.

