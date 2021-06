Review restaurant George Butunoiu: Imperial Turkish Cuisine & Steakhouse, un adevărat restaurant turcesc

Nu am fost vreodată în Turcia, însă am intuit că așa arată mâncarea bună la ei. Și, într-adevăr, cineva care cunoaște bine acea mare țară, și care a ajuns la restaurant imediat ce am fost și eu, mi-a confirmat că Imperial Turkish Cuisine & Steakhouse e un adevărat restaurant turcesc, așa cum sunt ele la Stambul și în orașele lor mari, turistice.

Au deschis de puțin timp, în plină pandemie, la începutul lui 2021, într-o casă de pe Jean-Louis Calderon pe care o cunoșteam bine, lângă Biserica Adormirea Sfintei Ana – Batiște. Clădirea aceea e neobișnuită. Privită din stradă, pare ceva cu totul lipsit de personalitate, o clădire veche de birouri cu vreo trei etaje, fără o formă anume, între Praporgescu și Calderon. A fost alt restaurant acolo mai înainte, Cucina Borghese, dar care nu a avut viață lungă.