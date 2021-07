Topul celor mai prietenoase orașe din lume pentru vegani

Madrid îmbină cu succes mâncărurile tradiționale cu cele vegane. În Madrid e loc pentru toată lumea sub soare și asta pentru că există foarte multe restaurante și brutării cu specific vegan. În plus, regăsești în capitala Spaniei și multe restaurante vegane cu mâncări rafinate, dacă vrei să ai parte de o servire ireproșabilă, în timp ce servești preparatele tale preferate. Madridul are pe puțin 43 de locuri vegane în care să iei masa.

Sursa foto: Unsplash