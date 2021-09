Program UNTOLD 2021. Ce artiști urcă pe scenă pe 10 septembrie

Untold, unul din cele mai mari și populare festivaluri din Europa și-a deschis oficial porțile joi, 9 septembrie 2021. Cea de-a șasea ediție care are loc în mod tradițional, la Cluj, își va impresiona participanții prin decorurile de excepție, dar și prin artiștii de talie internațională care vor fi prezenți pe scena festivalului.

Ediția din acest an a Untold are șapte scene, pe care vor urca printre alții David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script sau Tyga.

Iată cum arată programul complet, pe ore, pentru ziua de 10 septembrie 2021:

Main Stage

18:00 - JUSTIN MYLO

19:00 - VAMA

20:00 - SAM FELDT LIVE

21:00 - PAROV STELAR

22:00 - VINTAGE CULTURE

01:00 - MARTIN GARRIX

03:00 - FEDDE LE GRAND

05:00 - PAUL VAN DYK

Galaxy Stage

20:00 - DJ ETHYLEN

21:30 - CLAPTONE DAYTIME SHOW

23:30 - MAHONY

01:30 - SETH TROXLER

04:00 - JAMIE JONES B2B LOCO DICE

Alchemy Stage

19:30 - THE HOLY GOOD GANG ROBERT GRAUR CABRAL IBACKA - FAIBO X

20:30 - AMULY

21:30 - SPIKE

22:00 - DELIRIC X SILENT STRIKE

23:00 - GRASU XXL

00:00 - DIRTYPHONICS

02:30 - WILKINSON DJ SET & MC AD-APT

Scena Daydreaming

14:30 - ADRIEN

16:00 - NOPAME DJ SET

17:00 - PAN

19:00 - STAVROZ LIVE & DJ SET

21:00 - SETH TROXLER

00:00 - YOKOO

02:00 - STAVROZ LIVE & DJ SET

05:00 - ANSTASCIA & BLOEM

Scena Time

15:00 - ALEXANDER SAMBO & GOME

16:00 -MIHAI V

VIZAN

SOUL GOODMAN

MOONSOUND

ROSARIO INTERNULLO

MIHAI POPOVICIU

ANDRE RIZO

THE GANG (RO)

Scena Fortune

THE REAL XPERIENCE

MEN-D

ALY & FILA B2B PAUL THOMAS

GIUSEPPE OTTAVIANI

ALY & FILA

RICHARD DURAND

ALLEN WATTS & BILLY GILLIES

NIKOLAUSS

Scena Tram

ANDREI SIMEA

EQUILATERAL

IST

ALEX TRIPON

PELIN

AURIK

WAREN

MEGG

Programul complet pentru celelalte zile poate fi urmărit AICI.

Sursa foto: Facebook / Untold

