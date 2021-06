După mai bine de un an de pandemie, de perioade în care au stat închiși în case, fără posibilitatea de a călători sau de a se bucura de festivalurile lor preferate, românii sunt mai dornici ca niciodată să participe la evenimentele cărora le-au simțit lipsa în această perioadă.

UNTOLD este cel mai mare festival de muzică din România, dacă nu cumva cel mai mare eveniment public din România din ultimii ani. Sute de mii de fani ai festivalului și ai artiștilor care participă în fiecare an se îngrămădesc în cel mai mare oraș transilvănean. Cu această ocazie, cei mai mulți au nevoie de cazare, așa că atât unitățile hoteliere cât și proprietarii de apartamente profită de această ocazie și „umflă” prețurile chiriilor și tarifelor de cazare.

Am intrat pe site-urile de închirieri și am aplicat pentru două persoane și patru nopți în intervalul 9-13 septembrie. Adică să prindem patru nopți de cazare. Rezultatele sunt descuranjante. Majoritatea anunțurilor de cazare pentru această perioadă au mențiuni prin care potențialii doritori sunt „avertizați” că au mai rămas doar câteva unități disponibile. În unele cazuri s-a ajuns chiar la ultima unitate disponibilă.

Cele mai mici prețuri nu prea coborau sub 1.700 de lei. Cea mai ieftină ofertă era pentru o cameră triplă, cu baie comună, dotată cu trei paturi de o persoană. La urma urmei, nici nu-ți trebuie mai mult. Mai sunt câteva oferte între 2.000 și 3.000 de lei, după care decolează și ajung la un nivel exagerat.

(Sursa: Booking.com)

Am găsit inclusiv un apartament ce părea de tip studio, mai mare, ce-i drept, de 58 de metri pătrați, cu pat dublu și toate dotările necesare, la 27.200 de lei. Da, o garsonieră ceva mai mare și mai bine dotată, pentru patru zile, pentru nopțile sunt destul de agitate la Cluj, pe durata UNTOLD, este închiriată cu 5.500 de euro cu ocazia festivalul.

(Sursa: Booking.com)

Cu bani chiar mai puțini, găsești în Monaco, un apartament de tip studio, cu o priveliște extraordinară către mare. Și vorbim de un apartament de lux. Cu 1.500 de euro care-ți mai rămân, poți să-ți asiguri liniștit și mâncarea pentru o lună de vacanță în superbul principat.

Se pare că ar fi clujeni care s-ar muta temporar pentru a profita de moment

Am cerut și părerea specialiștilor din domeniul imobiliar pe această temă. În urmă solicitărilor transmise de wall-street.ro, cei de la RE/MAX ne-au spus că prețul chiirilor explodează în fiecare an în acestă perioadă, fiind disponibile la închiriere apartamente doar pe această perioadă, a evenimentului.

„În mod normal, pe această perioadă, chiriile apartamentelor cresc de 3 - 5 ori. Estimăm că și în acest an va fi cel puțin la fel.”, ne-a explicat Iulian Berghian, Director Executiv RE/MAX România.

O estimare moderată am adăuga noi, ținând cont de ce oferte am găsit pe piață.

În schimb, cei de la imobiliare.ro ne-au spus că, deja, Clujul este un oraș scump, chiriile fiind peste cele din București și Timișoara, dar nu putem vorbi de o creștere generalizată, ci de un fenoment limitat, timp de 3-4 zile, când asistăm la o speculă în urma fenomenului UNTOLD.

„Festivalul aduce beneficii mari Clujului, dar vine la pachet și cu un fenomen speculativ în acea perioadă. Un oras de 300.000 de locuitori este asaltat de cateva zeci de mii de turiști în acel interval. Evident, orașul nu are o capacitate atât de mare de cazare și nici nu beneficiază de investiții în infrastructura de turism, pentru că UNTOLD e odată pe an, deci nu ar fi sustenabil.

Asistăm așadar la o explozie a chiriilor pe termen scurt în acel interval. Legenda vorbește și despre practica de a închiriera un apartament cu 3 camere cu 1.000 de euro pentru 3-4 zile, și că mulți clujeni se mută în acea perioadă pentru a-și promova spațiile locative pe platformele de închiriere în regim hotelier”, ne-a explica Daniel Crainic, marketing manager al imobiliare.ro.

Ne-am întrebat dacă nu cumva aceste prețuri cresc atât de mult și pentru că vin mulți turiști din afară, dar atât cei de la imobiliare.ro, cât și de la RE/MAX au dat un răspuns similar, spunând că românii sunt cei mai numeroși, așa că nu poate fi vorba ca ai noștri să încerce să profite de banii străinilor.

Clujul are de câștigat de pe urma UNTOLD

Una peste alta, se pare că există un consens și în ceea ce privește influența pozitivă a festivalului în economia locală.

”Cred că trebuie să ne uităm și la beneficiile pe care UNTOLD le aduce orașului. Vorbim de câteva zile în care orașul beneficiază de multe milioane de euro suplimentar și de un PR fantastic, în special pe segmentul tânăr. Deci, deși există acest fenoment speculativ, cu siguranta Clujul e un beneficiar net”, ne-a mai spus Daniel Crainic de la imobiliare.ro.

„UNTOLD are un impact puternic asupra comunității din Cluj, în special în perioada de desfășurare a evenimentului, impact ce se resimte și în piață imobiliară. În general, UNTOLD este unul din brandurile puternice ale orașului, care fac ca renumele Clujului să crească atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Astăzi Clujul este, probabil, cel mai bun oraș în care să locuiești în România și acest lucru se reflectă și în prețul imobilelor din oraș”, ne-a spus și Iulian Berghian.

Festivalul UNTOLD va fi organizat în acest an în intervalul 9 - 12 septembrie 2021 și îl are deja confirmat pe celebrul DJ David Guetta. Martin Garrix este și el așteptat la festival. Până în prezent, circa 11.000 de abonamente au fost vândute doar în acest an, dar alșși 45.000 de fani, cu abonamente luate în 2020, dar valabile și pentru 2021 sunt așteptați să vină la Cluj, în toamnă.

Sursa foto: Facebook | UNTOLD

