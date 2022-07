ARTmania, cel mai longeviv festival rock din România, revine cu un line-up de excepție

După doi ani de hiatus pandemic, ARTmania revine în Piața Mare din Sibiu cu nume uriașe precum Transatlantic sau Mercyful Fate, dar și cu o zi de concerte în plus.

Este cel mai longeviv festival și un eveniment statement în rândul comunității de rock. Se întâmplă anual la Sibiu, din 2006, și a reușit de-a lungul celor 17 ani de activitate să creeze o comunitate puternică, loială, deschisă la orice înseamnă nou.

Pentru ediția din acest an, organizatorii ARTmania au pregătit trei zile de concerte - o zi în plus față de cum arăta până acum festivalul. Pe scena din cadrul celei de-a cincisprezecea ediții a festivalului vor urca Mercyful Fate, Transatlantic, Meshuggah, Testament, Cult of Luna, Leprous, The Pineapple Thief, Stoned Jesus, The Vintage Caravan și trupele românești Bucovina, Taine, Dordeduh și Revolver.

“Acești doi ani de pauză au fost complicați pentru industria live din România. Nu ne-a fost clar ce urma să se întâmple cu noi, cei care timp de 10-20 de ani am lucrat neîncetat să organizăm evenimente pentru mii de oameni. Provocările cu care ne-am luptat au fost de natură economică, socială, sanitară, guvernamentală… nu a fost ușor. Dar ne-am adaptat”, a spus Codruța Vulcu, fondator și director al ARTmania Festival și președinte AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale).

Transatlantic și Mercyful Fate - concerte în premieră în România

Ediția aniversară a Festivalului ARTmania aduce, pentru prima dată în România, super-grupul prog american Transatlantic, din care fac parte Mike Portnoy (ex-Dream Theater, tobe), Neal Morse (ex-Spock’s Beard, voce, chitară, clape), Pete Trewavas (Marillion, chitară bas) și Roine Stolt (The Flower Kings, chitară).

Aflați în turneul de promovare al celui mai recent album, The Absolute Universe, trupa all-star a ales doar 5 orașe din Europa – Sibiu, Koln, Tilburg, Londra și Paris – în care vor susține concerte anul acesta. ARTmania Festival de la Sibiu este prima oprire de pe itinerariul european al Transatlantic, în data de 22 iulie.

O altă premieră pentru România o reprezintă prezența legendarei trupe Mercyful Fate la festivalul din Sibiu.

Unul dintre cele mai influente grupuri din scena metal internațională, creație a iconicului King Diamond, a ales ARTmania pentru primul show susținut de trupă în România. Mercyful Fate, prin abordarea lor dramatică, au devenit pionierii unora dintre abordările des întâlnite ulterior în zona black metal – de la versuri, la fețele pictate şi până la estetică teatrală care învăluie show-urile acestui gen muzical. Influența lor majoră asupra metal-ului se poate observa ușor în muzica unor trupe de succes precum Metallica, Exodus sau Kreator.

După un hiatus de mai bine de 10 ani, Mercyful Fate revin în forță, iar pe 24 iulie vor aduce energia legendară care i-a consacrat în fața fanilor ARTmania.

Un alt moment definitoriu pentru festivalul de anul acesta este revenirea în România a titanilor de la Meshuggah - după exact 10 ani. Una dintre zece cele mai importante formații de hard rock și heavy metal potrivit „Rolling Stone” Magazine și un nume iconic pe scena internațională, Meshuggah vor urca pe scena ARTmania în a doua zi de festival.

ARTmania 2022, visul toboșarilor

Ediția 2022 aduce la Sibiu patru dintre cei mai mari bateriști ai planetei. Mike Portnoy (Transatlantic) și Gavin Harrison (The Pineapple Thief) sunt de departe cei mai mari toboșari din generația lor, ambii câștigând de nenumărate ori best progressive drummer of the year, premii acordate de revistele de profil. Tomas Haake (Meshuggah) este pentru mulți cel mai mare toboșar din zona metalului extrem, iar Dave Lombardo, care va cânta la Sibiu cu Testament, a reinventat, în anii 80, pedala dublă, din postura de fondator al giganților thrash Slayer.

Dincolo de muzică

Situația din Ucraina a fost și este încă un factor disruptiv pentru întreaga societate. În fiecare zi citim și auzim știri despre milioanele de ucraineni forțați să fugă din Ucraina, oameni nevinovați ale căror vieți s-au schimbat radical în ultimele patru luni.

“Ne este greu să știm cât va mai dura această atrocitate, însă ce știm sigur este că acest război este cauza suferinței unui popor întreg. Îmi amintesc că în primele zile primeam zeci de telefoane de la colegii din industrie care încercau să găsească soluții pentru cei ce voiau să treacă granița.”, a povestit Codruța Vulcu.

A fost un moment care a făcut apel la două dintre valorile personale și ale festivalului pe care l-a fondat: solidaritate și dezvoltare prin cultură și a început să contureze, alături de colegii de la Music Export Ukraine și Pohoda Festival, un proiect care să-i ajute în mod real pe cei ce au fost nevoiți să plece din țara lor. A luat astfel naștere ARTery - inițiativa independentă a celor trei entități, lansată la International Live Music Festival din Londra, de a conecta profesioniștii din sectorul cultural cu organizații și festivaluri care aveau oportunități de muncă plătite.

“Știam că, în urma pandemiei, mulți profesioniști s-au reconvertit și că există roluri disponibile în piață. Fiecare dintre noi, din acest sector, am investit resurse de orice natură în dezvoltarea individuală, iar expertiza noastră este rezultatul unui proces îndelungat de formare. Nu voiam să mă gândesc că cei ce au fost nevoiți să înceapă o viață nouă, într-o altă țară, într-un context tragic, vor lăsa și asta în spate. Așa că am apelat la aproape toată lumea cu care aveam conexiuni din industria live din Europa și i-am întrebat dacă au nevoie de oameni pregătiți pentru sezonul festivalurilor”, a completat fondatoarea ARTmania.

ARTery.community este platforma pe care pot fi adăugate job-uri punctuale din industria festivalurilor și din sectorul cultural. Este o mișcare creativă pan-europeană în continuă dezvoltare, care se concentrează pe industria live și care aduce împreună artişti ucraineni şi promotori din Europa, dar care susţine comunitatea creativă extinsă care lucrează îndeaproape cu industria muzicală.

Prezența trupei ucrainene Stoned Jesus pe scena ARTmania, în prima zi a festivalului, este o consecință directă a existenței acestei platforme, atât de necesară mai ales în perioade ca cea pe care o traversăm.

De asemenea, aceiași Stoned Jesus vor deschide concertul sold-out celor de la Die Toten Hosen, de pe 20 august, din Berlin, concert la care sunt așteptați 60.000 de oameni.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt disponibile pe artmaniafestival.ro.

Sursa foto: ARTmania/ Facebook

