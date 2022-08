Primul muzeu al comunismului pentru copii s-a deschis în România

Muzeul Comunismului pentru Copii a fost inaugurat la Pitești, fiind unic în lume, conform Primăriei Municipiului Pitești. Acesta a fost deschis astăzi, marcând Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, scrie Primăria Pitești într-o postare pe Facebook.

Acesta va funcționa într-o aripă a Memorialului Închisoarea Pitești și încearcă să prezinte comunismul pe înțelesul celor mai tineri vizitatori. La deschidere au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și regionale, ai instituțiilor de cultură și învățământ din Argeș, dar și tineri și copii vizitatori.

„Un proiect complex al Memorialului Închisoarea Pitești, dedicat copiilor și adolescenților, a fost deschis, astăzi, 23 august 2022, marcând Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: Muzeul Comunismului pentru Copii. Acest muzeu unic în lume are ca scop informarea celor mai tineri vizitatori cu privire la regimul comunist, într-o formă interactivă și creativă, prin care să descopere ei înșiși realitățile regimului, participând, în același timp, la crearea muzeului”, scrie primăria.

Sursă: Facebook, Primăria Pitești

La 23 august este marcată Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi nazismului creată de Parlamentul European în 2008

Această zi reprezintă şi ziua în care în 1939 a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, între URSS şi Germania nazistă. Înţelegerea conţinea un protocol care includea România, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia şi Finlanda în sferele de influenţă ale celor două state semnatare. Cunoscut şi ca Pactul Stalin-Hitler, documentul a avut şi un protocolul adiţional secret (nepublicat). Pe lângă împărţirea ţărilor între ele, cele două regimuri totalitare au terorizat cetăţenii zonelor cucerite deportându-i în lagăre de concentrare, în gulag-uri, pentru muncă forţată sau exterminându-i în crematorii, potrivit enrs.eu, citat de Agerpres.

Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi nazismului (European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism), cunoscută drept Ziua Panglicii Negre (Black Ribbon Day) în unele ţări, este o zi internaţională de comemorare pentru victimele regimurilor totalitare, în special stalinismul, comunismul, nazismul şi fascismul, potrivit europeanmemories.net.

23 august este recunoscută oficial şi de Canada şi Statele Unite ale Americii, unde este cunoscută drept Black Ribbon Day.

În România, ziua de 23 august a fost declarată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului prin Legea nr. 198/2011. Prin aceeaşi lege, ziua de 21 decembrie a fost declarată Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România.

Pentru România, semnarea la 23 august 1939 a Pactului Ribbentrop-Molotov a reprezentat "sfărâmarea" teritorială din 1940 şi începutul unor lungi perioade de prigoniri, deportări, torturi, foamete şi crime care aveau să continue multe decenii la rând în numele unor ideologii străine de neamul românesc, potrivit mesajului ambasadorului României în Republica Moldova cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului (2018), indică pagina oficială a Consulatului General al Românei la Bălţi - balti.mae.ro.

Rezoluţia prin care Parlamentul European declara Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi ale nazismului, aminteşte că în timpul acestor dictaturi au avut loc genocide, s-au încălcat drepturile şi libertăţile omului, au fost săvârşite crime de război şi crime împotriva umanităţii pe care le condamnă şi, totodată, îşi exprimă respectul pentru victimele acestor crime, precum şi regretul că accesul la documentele de arhivă din această perioadă este încă limitat, menţionează site-ul www.rferl.org.

Sursa foto: Primăria Municipiului Pitești

