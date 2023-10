Tunisia e o destinație care nu se regăsește prea des pe buzele românilor care aleg să-și facă vacanța în străinătate, cel puțin nu la fel de mult ca Egipt sau Turcia. Tunisia este localizată în nordul Africii, fiind o țară despre care se spune că este o punte de intrare pe continent, dată fiind apropierea sa geografică și spirituală cu Europa. Fosta colonie franceză are un motiv și mai bun să se apropie de bătrânul continent și anume faptul că împarte cu țări precum Spania, Italia, Franța sau Grecia aceeași mare: Mediterana.

După ce a fost încorporată în Imperiul Otoman și a fost un stat condus de la Constantinopol, prin intermediul guvernatorilor turci timp de mai bine de 300 de ani, Tunisia a devenit ulterior colonie franceză. Acesta este și motivul pentru care astăzi, a doua limbă vorbită, după arabă, este franceza. Toată lumea știe franceză, dat fiind faptul că este o limbă în care se studiază și la școală, dar și la universitate. Așa că dacă știi franceză, ai ocazia să ți-o exersezi acolo. Pentru mine a fost un exercițiu bun să-mi reamintesc sintagme comune și câteva cuvinte de bază. Mulți dintre oamenii locului cu care am vorbit s-au luminat la față când m-au auzit vorbind în franceză, oricât de greu mă exprimam.

Tunisia și-a câștigat independența de Franța în 1956, iar de atunci și până în 2010, istoria țării a rămas, una, cel puțin la fel de tumultoasă, cu o populație care a suferit din cauza sărăciei, generată în mare parte de ignoranța de la nivel politic. Sfârșitul lui 2010 și începutul lui 2011 avea să aducă pentru tunisieni prăbușirea unui regim dictatorial considerat de neînlăturat până la acea vreme. Celebrele „primăveri arabe” au dus la proteste masive nu numai în Tunisia, ci și în multe alte țări arabe de pe continent precum Libia, Algeria, Egipt, Yemen, Siria, multe fiind ajutate și de accesul la Facebook și Twitter, rețele sociale prin care oamenii s-au mobilizat să iasă în stradă. Nu în toate țările, revoltele au generat efectele așteptate, adică o viață mai bună pentru cetățeni. În Tunisia, însă, lucrurile s-au schimbat mult de atunci și până acum, nivelul de trai a crescut, mai ales dacă ne raportăm la Libia sau Algeria, țări vecine cu Tunisia.

Însă Tunisia este o țară cu mult potențial turistic, care are multe de oferit europenilor, dar și tuturor celor care vor să guste din cultura africană, precum și celor care iubesc senzațiile tare, de la mersul cu cămila și până la plimbarea cu atv-ul sau cu jeepul în deșertul din Sahara.

Românii care vor să călătorească în Tunisia nu au nevoie de o viză pentru a intra pe teritoriul acestei țări, ci doar de pașaport valabil. Dacă ți-a expirat pașaportul sau dacă nu ai încă unul, găsești aici un articol detaliat cu tot ce ai nevoie să știi.

Din București până în Monastir ai zbor direct, operat de compania aeriană Nouvelair. Până în Tunisia am mers cu cei de la Join Up!, companie ucraineană care operează și pe piața din România și care pune la dispoziție pachete pentru turiștii care vor o vacanță în țara nord-africană. De altfel, Tunisia a fost a treia în topul destinațiilor preferate de turiștii români care au ales să meargă în vacanță cu JoinUp!, după Egiptul și Turcia.

Vremea în Tunisia: Ce perioadă a anului să mergi în vacanță în nordul Africii

Aproape mereu când plecăm în vacanță, vremea reprezintă un indicator important pe care îl luăm în considerare înainte să pornim la drum. Desigur, vremea este imprevizibilă și nu va depinde de noi dacă va fi soare, va ploua sau vom avea parte de zăpadă, însă ce putem face este să ne alegem din timp destinațiile în funcție de clima cu care rezonăm mai mult. Așa cum poate vă imaginați deja, Tunisia este o țară călduroasă. Vara sunt undeva pe la 32 de grade în nord, nord-vest (teritorii străbătute și de Munți Atlas, care traversează atât Tunisia, cât și Algeria și Maroc), iar în vest mercurul din termometre urcă la 38-40 sau chiar 42 de grade Celsius.

Dacă alegi să-ți faci o vacanță Tunisia, lunile septembrie și octombrie sunt cele mai recomandate, pentru că temperaturile nu prea depășesc 30 de grade Celsius însă e în continuare suficient de cald ca să faci plaja și să faci o baie în mare.

Principalele orașe de vizitat în Tunisia

Cele mai populare orașe turistice se află pe coasta de est: Cartagina, Sousse, Hammamet şi Monastir și El Jem, unde am vizitat Amfiteatrul Roman, al treilea ca mărime în fostul Imperiu Roman, după Colosseum-ul din Roma. Eu am vizitat și portul Harbor Sidi Bou Said. Dintre toate orașele, Sousse mi-a plăcut cel mai mult și simt că m-am regăsit cel mai mult în amestecul de nou și vechi, de oriental și occidental.

Mă bucur că am avut ocazia să merg și într-una din piețele lor, o plimbare care a fost o călătorie în sine. De la intrare te izbește un miros puternic de pește proaspăt și carne și un zumzet și o forfotă pe care în mod normal o auzi doar la petreceri sau în pub-uri. Oamenii țipau și fiecare încerca să-și prezinte marfa care mai de care mai ingenios, unii cu zâmbetul pe buze, alții mai răspicat, în vreme ce alți „colegi” care vindeau fructe au început să cânte. Mi-ar fi plăcut atunci să înțeleg ce spun.

Plajele din Tunisia

Dacă iubești soarele și îți place să stai să te bronzezi, Tunisia este perfectă pentru tine. Plajele sunt foarte frumoase, nisipul este extrem de fin, iar textura lui nu seamănă cu nicio alta resimțită de picioarele mele. În general, hotelurile mari au și plajele lor private, dar am avut ocazia să merg și pe plaje publice care m-au impresionat chiar mai mult decât cele private. Pe oricare dintre ele o alegi, apusul este unul absolut superb și se vede cum nu se vede nicăieri în altă parte.

Stați cu ochii pe wall-street.ro pentru că urmează un articol detaliat cu impresii din desertul saharian, dar și cu preturi și fotografii inedite de acolo.

Mâncarea în Tunisia

O mâncare absolut fantastică, am mâncat, probabil, cel mai bun ton de până acum, apoi un brick with thon tunizian și care conținea practic visul meu din copilărie: un ou curgător, lângă ton și câțiva cartofiori, totul învelit într-o lipie tunisiană cu o textură care se întărește la contactul cu tigaia și cu uleiul. Apoi am luat contact, după cum vă așteptați, cu mult cous cous și miel, care nu lipseau de la aproape nicio masă, ba chiar am întâlnit cous cous și la micul-dejun. Tunisienii, ca și turcii de altfel, mănâncă destul de gras și de consistent, însă au multe opțiuni și pentru vegetarieni, dat fiind faptul că vinetele și ardeii sunt preparate care nu lipsesc nici ele din gastronomia lor.

În ceea ce privește dulciurile, acestea sunt în mare orientale, fiind prăjituri cu care m-am mai întâlnit și în Turcia, cum ar fi kunefe, cataif, baclava, dar și delicatese locale ca makroudh (de care m-am îndrăgostit iremediabil), garn ghzal, Kaak Warka, dar și samsa care mi-au plăcut foarte mult.

Metode de plată în Tunisia și tips and tricks

În ceea ce privește banii, aici trebuie să te pregătești puțin dinainte pentru asta. Dacă ești o persoană care plătește cu cardul în general, dacă mergi în vacanță în Tunisia ar trebui să uiți puțin de el. Moneda principală în Tunisia este dinarul tunisian. La momentul scrierii acestui articol, un dinar tunisian era echivalentul pentru 1.48 de lei. Pentru mine, recomandarea celor de la Join Up! a fost să schimb din România lei în dolari pentru ca mai apoi să îi pot schimba acolo, la hotel, în dinari tunisieni. În unele locuri mai poți plăti și cu euro sau dolari, dar nu te baza pe asta. Cel mai bine e să ai suficient de mulți bani schimbați la tine ca să te descurci în orice situație. Și când zic orice situație, mă refer și la cele în care dai bacșiș oamenilor, celor de la hotel care te ajută cu bagajul, celor de la restaurant sau chiar și celor din deșert care te ajută. La fel ca în Egipt, ideea de a oferi bacșiș pentru multe dintre servicii este adânc împământenită.

La magazinele de suveniruri găsești multe produse locale, de la obiecte atent lucrate în ceramică, săpunuri cu diverse arome, încălțăminte din piele de cămilă, covoare și carpete, dar și produse alimentare, cum sunt alunele, curmalele (care sunt foarte ieftine și foarte bune), halvaua și alte bunătăți locale, dar și haine lucrate manual, din țesături foarte bune și foarte rezistente. Partea bună este că poți negocia (deși cu femeile mărturisesc că au fost mai puțin dispuși să lase din preț comparativ cu bărbații), iar partea mai puțin bună este că ei vor trage de tine până când vei ajunge să cumperi în sfârșit produsul respectiv.

