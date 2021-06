Pandorra Story Style devine agenția de relații publice a Calvin Klein în România

#MyCalvins este unul dintre hashtag-urile stylish din ce în ce mai prezent în zona de content creator din România, după ce agenția full-service Pandorra Story Style a început din 2021 să facă cunoscută povestea CALVIN KLEIN publicului din România. Astfel, Pandorra Story Style a devenit agenția de relații publice a binecunoscutului brand vestimentar, distribuit în România de SARKK SA.

Iubitorii unui stil atemporal, uber urban chic se bucură de o rețea extinsă a magazinelor CALVIN KLEIN în România, existând deja 5 magazine cu preț complet (în București, Iași, Timișoara și Cluj) și un outlet situat în Fashion House Outlet Centre.

Estetica minimalistă și modernă specifică brand-ului american devine cunoscută publicului român în urma parteneriatului dintre Pandorra Story Style și CALVIN KLEIN, agenția oferind servicii de corporate PR și consumer PR, precum: gestionarea relației cu media locale tipărite și online, inclusiv distribuirea de comunicate de presă și organizarea întâlnirilor de presă; dezvoltarea strategiilor locale de comunicare și supravegherea implementării acestora pentru susținerea colecțiilor Calvin Klein.

”Anul 2021 cu siguranță a fost unul out of the box pentru toate industriile, astfel că includerea în portofoliu a unui nou partener precum renumitul brand vestimentar, Calvin Klein, ne-a adus în fața unei provocări minunate pe care am acceptat-o cu bucurie. Ne dorim ca prin modelul de business, pe care îl abordăm față de orice client pandorrian, care include profesionalism, creativitate, dedicare și mult drag de a spune povestea clientului with a twist, să reușim să conectăm într-un mod autentic consumatorul cu acest brand avangardist, incitant și seducător”, spune Monica Măgureanu, fondator & owner Pandorra Story Style.

Cu peste 10 ani de experiență în domeniu, Pandorra Story Style este o agenție full service care de-a lungul timpului, a dezvoltat campanii de comunicare, relatii publice și a organizat evenimente pentru clienți din domenii diverse, precum companii de IT & C, electrocasnice, pharma, asigurări, turism, dar și companii aeriene și centre comerciale mari.

Printre clienții agenției se află: Tommy Hilfiger România, Sabon România, ECCO, ParkLake Shopping Center, Legrand, Consolight, Sphera Group, Megagen, Lindab, PORR Romania, Sensodays.ro.

SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri și o rețea extinsă de magazine selecționate.

De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

CALVIN KLEIN este un brand de lifestyle cu idealuri îndrăznețe, progresive și o estetică seducătoare, recunoscut la nivel mondial. Abordarea modernă și minimalistă a design-ului, imaginile incitante și conexiunea autentică cu mediul cultural rezonează cu clienții brand-ului de peste 50 de ani.

Fondată în anul 1968 de către Calvin Klein și partenerul său de afaceri, Barry Schwartz, compania și-a construit reputația ca lider în industria de modă americană prin liniile distincte ale brand-ului și o gamă de produse licențiate. Vânzările retail la nivel global ale produselor Calvin Klein au depășit 9 miliarde de dolari în 2019 și au fost distribuite în peste 110 de țări. Calvin Klein are peste 11.500 de asociați la nivel global.

Sursa foto: Pandorra Story Style

