Top 10 lansări de filme la cinema în toamna aceasta

Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Europa Centrală şi de Sud-Est, a realizat o listă a celor mai așteptate filme care vor fi lansate în sălile de cinema toamna aceasta. Citiți în continuare care vor fi lansările de top din următoarele luni.

Dune

„Dune”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere din ultimii ani, va avea premierea în data de 22 octombrie. Noua ecranizare a romanului scris în 1965 de autorul american Frank Herbert, considerat a fi una dintre cele mai importante și influente opere science fiction din toate timpurile, alături de seria „Fundația” a lui Isaac Asimov, a primit laude din partea majorității criticilor de film. Producția regizată de Denis Villeneuve se mândrește cu o distribuție plină de staruri ale cinematografiei, printre care Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Jason Momoa sau Oscar Isaac. “Dune” a fost descris de regizor ca fiind “un tribute adus experienței pe marele ecran”.

Nu e vreme de murit

"Nu e vreme de murit" a fost cel mai așteptat film din seria James Bond, iar după o amânare de 18 luni provocată de pandemie, zeci de spectatori au vizionat cu entuziasm și nerăbdare filmul în care Daniel Craig își ia rămas bun de la rolul care i-a devenit a doua identitate în ultimii 16 ani. Producția a fost gândită ca un punct culminant al universului Bond, potrivit regizorului Cary Joji Fukunanga. De data asta James Bond nu numai că este nevoit să se adapteze lumii moderne a spionajului – pe care pare să nu o cuprindă cu ușurință – dar se și lovește de cea mai grea și traumatică provocare dintre toate. Însă nu pornește singur în această aventură. Din distribuție mai fac parte și Ana de Armas, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Rami Malek.

Venom: Să fie carnagiu

Filmul „Venom: Să fie carnagiu”, distribuit de Sony Pictures și regizat de Andy Serkis se află în topul blockusterelor din 2021, fiind și una dintre cele mai așteptate continuări ale unui film cu supereroi. Producția continuă povestea lui Eddie Brock, jurnalist de investigaţie, interpretat de britanicul Tom Hardy, care învață să se adapteze la noua viață, după ce un parazit extraterestru i-a conferit noi superputeri. De data asta încearcă să oprească un criminal în serie (Woody Harrelson), scăpat din închisoare, după ce s-a contopit cu un alt parazit extraterestru și s-a transformat în Carnage, un simbiot periculos.

Ultimul duel

Cel mai nou proiect regizat de Ridley Scott, drama istorică “Ultimul duel” are toate datele pentru a deveni un hit cinematografic în acest sezon. Distribuția este formată din Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck și Harriet Walter, având la bază cartea cu același nume, scrisă de Eric Jager. Inspirat din fapte reale, subiectul relatează un episod violent din Franța secolului al XIV-lea, despre ultimul duel judiciar permis de regele francez și de Parlamentul din Paris. Totul a pornit când Marguerite de Carrouges l-a acuzat pe cel mai bun prieten al soțului de o agresiune și, neobișnuit pentru acea perioadă, tânăra a apărut public și a povestit ce i s-a întâmplat. Curând actul ei este catalogat ca sfidare, nebunie și curaj. Totodată filmul marchează și reuniunea actorilor Matt Damon și Ben Affleck, care apar pentru prima oară împreună, după drama “Good Will Hunting” (1997).

Eternii

Noul film care se alătură universului Marvel, “Eternii”, are o super distribuție:

Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee. Parte din așa numitul phase four al MCU, filmul pune personajele principale, cunoscute ca Eternii, în fața unei amenințări iminente, iar aceștia vor fi nevoiți să se regăsească și să intervină pentru prima oară în salvarea omenirii. Fie că ești fan al filmelor cu supereroi sau nu, cu siguranță vei vrea să vezi acest SF cu multă acțiune și efecte speciale memorabile. Din 5 noiembrie la cinema în format IMAX, IMAX 3D, 4DX, 3D și 2D.

Spencer

“Spencer” ar putea fi filmul care îi va aduce premiul Oscar pentru interpretare lui Kristen Stewart, judecând după valul de reacții pozitive cu care producția a fost primită la diversele festivaluri unde a primit multiple premii. Regizată de Pablo Larraín, drama biografică “Spencer” surprinde decizia Prințesei Diana de a divorța de soțul său, prințul Charles. Totul este relatat din perspectiva ei, surprinsă în timpul vacanței de Crăciun, din 1991, alături de familia regală la moșia Sandringham din Norfolk. Premiera filmului este în 12 noiembrie în format 2D.

Halloween: noapte crimelor

Coșmarul lui Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) nu s-a terminat, iar acum ea trebuie să îl înfrunte din nou pe Michael Myers. Însă de data asta nu este singură, pentru că inspiră mai multe personaje să lupte alături de ea. “Halloween: noapte crimelor” este un sequel direct al titlului din 2018, ambele parte din aceeași franciză începută în urmă cu patru decenii. Dacă ești fan al producțiilor horror, nu trebuie să ratezi ce se întâmplă – actorii Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton își reiau rolurile și promit să livreze, împreună, multe momente de spaimă. Premiera are loc în data de 22 octombrie în format 2D și VIP.

Antlers: Spirite întunecate

În thrillerul horror “Antlers: Spirite întunecate” suntem martorii unor întâmplări supranaturale și înspăimântătoare, toate puse pe seama prezenței unui băiețel nevinovat. Acțiunea are loc într-un orășel izolat, iar în centru sunt doi frați, o profesoară și un șerif (Keri Russell, Jesse Plemons), care fac tot posibililul să salveze un copil pe urmele căruia se află o prezență terifiantă, ce ar putea avea la sursă o legendă veche cu ramificații înspăimântătoare. Filmul se lansează în data de 29 octombrie în format 2D.

Vânătorii de fantome: Moștenirea

Pregătește-te pentru nostalgie, dar și pentru ceva familiar cu un twist modern. “Vânătorii de fantome: Moștenirea” servește drept continuare filmelor originale din seria Ghostbuesters, fiind de altfel regizat de Jason Reitman, fiul lui Ivan Reitman, cel responsabil de începuturile francizei. Comedia cu note de supranatural ne prezintă o mamă singură, care se mută cu cei doi copii într-o casă moștenită. Curând, cei mici descoperă aici vechea mașină Ghostbusters, încă echipată pentru intervenții, iar fenomene stranii sunt raportate în orășelul lor. Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace și Paul Rudd, apar în distribuție alături de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver și Annie Potts. Din 19 noiembrie la cinema în format IMAX, 4DX, 2D.

House of Gucci

„House of Gucci” are câte ceva pentru fiecare și se anunță deja a fi un succes la Box Office.Trei decenii de dragoste, trădări, decadență și răzbunări, ca în final totul să se încheie cu o crimă. În “Casa Gucci” o să vedem cum s-a construit cel mai puternic imperiu al modei și ce anume a condus la un final tragic, care avea să țină titlurile ziarelor. Cu nume impresionate în distribuție - Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, filmul ne trimite în 1995 când o crimă a zdruncinat lumea modei: omul de afaceri Maurizio Gucci era ucis, de un asasin, la comanda fostei sale soții, Patrizia Reggiani. Premiera filmului are loc în 26 noiembrie la cinema în format 2D.

Sursa foto: RanEvents

