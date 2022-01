Ce îi așteaptă pe români în cinematografe la startul anului 2022

După ce au fost închise aproape un an de zile la startul pandemiei, cinematografele românești bifează în ianuarie 2022 cea de-a opta lună consecutivă în care au reușit să își țină porțile deschise. Situația pandemică din prezent nu le face viața ușoară operatorilor de cinema, care spun însă că în ciuda incertitudinilor au deja planuri pentru noile lansări de anul acesta, lista de blockbustere de la Hollywood urmând să fie completată de producții independente românești.

”Trecem printr-o perioadă imprevizibilă care se tot prelungește, nu avem un suport real din partea guvernului, însă credem cu tărie în specificul unic al experienței cinematografice și în apetitul românilor pentru entertainment pe marile ecrane. Privim cu optimism viitorul. Filmele reprezintă motorul de interes al cinematogafelor, așadar atât timp cât vom rămâne deschiși și vom avea filme noi de lansat, ne vom ocupa ca oaspeții noștri să aibă parte de momente memorabile la cinema”, a declarat Mădălina Panțucu, marketing manager Cineplexx, rețea care operează cinematografe în București (Băneasa și Titan), Satu Mare, Sibiu și Târgu-Mureș.

Revenirea a fost uimitoare, la fel ca tot restul anului 2021. Cel mai important aspect este faptul că oamenii au reînceput să iasă, că s-au săturat să vadă filme acasă și s-au întors la cinema. Mădălina Panțucu, marketing manager, Cineplexx

În prezent, activitatea cinematografelor din România este permisă în intervalul orar 05:00 – 22:00. De asemenea, cea mai recentă hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (5 ianuarie 2022) reducere numărul maxim de spectatori permis în sălile de cinema la 50% din capacitate dacă rata de incidență din orașul respectiv este mai mică de 1 la mia de locuitori, sau la 30% din capacitate dacă este depășită această rată de incidență.

Rata de incidență COVID-19 în București era de 2,97 la data de 11 ianuarie.

Cele mai importante filme care vor fi lansate în cinematografele Cineplexx la startul anului 2022

Reprezentanții Cineplexx spun că experiența anului recent încheiat i-a făcut să fie mai precauți atunci când vorbesc despre marile lansări de film, nu rar întâmplându-se ca date să fie decalate din cauza evoluției pandemiei.

”Prima săptămână din ianuarie a venit cu lansarea “The 355” un action-thriller antrenant cu o distribuție feminină impresionantă din care fac parte: Jessica Chastain, Diane Kruger, Penelope Cruz și Lupita Nyong'o. Filmul a avut premiera pe 7 ianuarie”, menționează Mădălina Panțucu.

“Morbius”, unul dintre cele mai așteptate filme de anul acesta, cu Jared Leto în rolul morbidului personaj, a fost recent amânat pentru data de 1 aprilie, asta după ce lansarea era programată pentru finalul lunii ianuarie.

Tot pe data de 1 aprilie 2022 sunt anunțate lansările Sonic 2 si Fantastic Beasts 3.

Lansarea titlurilor locale mai întâi pe marile ecrane au reprezentat un factor esențial în redresarea industriei cinematografice, puternic afectată de pandemie. Valerica Poncea, directorul de programare, Cineplexx Citeste si: Val de producții românești la cinema în septembrie. Ce filme noi se lansează

”Februarie aduce pe marile ecrane “Death on the Nile” – o nouă enigmă a detectivului Poirot cu Gal Gadot și Armie Hammer în rolurile principale, urmat de comedia romantică “Marry Me” cu Jennifer Lopez și Maluma, pe care nu o putem rata de Ziua Îndrăgostiților. Martie este luna lui Batman, povestea rescrisă a cavalerului justițiar în interpretarea lui Robert Pattinson”, completează Mădălina Panțucu.

Care au fost cele mai populare filme în cinematografele românești în 2021

Strict ca rezultate de box office, cele mai populare cinci filme din 2021 în rețeaua Cineplexx au fost: “Spider-Man: No Way Home” recent lansat, “Fast 9”, “House of Gucci”, animația Disney “Luca” și filmul Bond 25 - “No Time to Die”.

”Împreună cu variantele dublate în maghiară sau română ale acestora, mai toate filmele au performat, în ciuda restricțiilor de capacitate de 30%, respectiv 50% pe care încă le menținem. Am putea spune că 2021 a fost un fel de “jumătatea plină a paharului” pentru că am redeschis sălile de cinema abia în iunie, însă revenirea a fost uimitoare, la fel ca tot restul anului 2021. Cel mai important aspect este faptul că oamenii au reînceput să iasă, că s-au săturat să vadă filme acasă și s-au întors la cinema, privind-o că pe o destinație pentru divertisment de calitate”, afirmă Mădălina Panțucu.

Producțiile românești, deși foarte puține, au fost și ele mult apreciate de cinefili.

“Comediile românești au fost dintotdeauna un produs atractiv pentru spectatorii noștri, iar anul acesta nu a făcut excepție, dovadă fiind rezultatele extrem de bune alte producțiilor românești independente. În plus, lansarea titlurilor locale mai întâi pe marile ecrane au reprezentat un factor esențial în redresarea industriei cinematografice, puternic afectată de pandemie. Vom susține în continuare filmele românești și ne dorim ca în 2022 acestea să vină într-un număr și mai mare, cu și mai mulți spectatori cuceriți”, a concluzionat Valerica Poncea, directorul de programare, Cineplexx.

”Tabăra”, cel mai recent film românesc lansat în cinematografele locale, a reușit în prima săptămână a lansării (27 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022) să se plaseze pe primul loc în box-office-ul românesc, cu aproape 65.000 de spectatori și încasări de peste 1,5 mil lei, peste nume mari precum ”The Matrix Resurrections” sau ”Spider-Man: No Way Home”.

Sursa foto: Facebook / Morbius Movie

