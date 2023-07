Concret, platforma va limita citirea la 6.000 de mesaje pe zi pentru conturile verificate, la 600 pentru utilizatorii neverificaţi şi la 300 pentru noile conturi neverificate. Plafoane care ar urma să fie "în curând" ridicate la 8.000, 800 şi, respectiv, 400, potrivit preşedintelui executiv al consiliului de administraţie.

O decizie luată "pentru a remedia nivelurile extreme de colectare a datelor şi manipulare a sistemului", a explicat Elon Musk într-o postare pe Twitter.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023