Cum să începi un business profitabil: sfaturi de la antreprenori români de succes

Înființarea unui business nu este niciodată un lucru facil și la îndemâna oricui, iar nu oricine este născut pentru a deveni antreprenor. De aceea, câteva stafuri în acest sens îi poate ajuta foarte mult pe antreprenorii la început de drum, care au visuri mari și gândesc departe.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu mai mulți antreprenori români care ne-au oferit sfaturi utile pentru cei care vor să înființeze un business și nu știu de unde să înceapă.

Pune-ți întrebările potrivite

Probabil că unul dintre cele mai importante lucuri pe care un antreprenor ar trebui să îl facă este să pună întrebările potrivite înainte de a începe un business: cum, ce, și, mai ales, de ce?

„Cei care au succes ajung să răspundă și la întrebarea «de ce?». Majoritatea antreprenorilor nu știu să argumenteze ce anume îi împinge spre acel business. De ce au ales acest drum. De ce ceea ce fac ei este mai bun decât ideea altcuiva.”, spune Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette.

Citește și Cristina Bâtlan, Musette: Succesul nu este la capătul drumului. Succesul este drumul în sine.

Citeste si: Reduceri de pana la 90%: cinci carti ieftine despre antreprenoriat

Deși la început de drum este foarte ușor să dai greș, antreprenoarea spune că nu este un lucru rău să experimentezi și să te lovești de probleme, doar așa vei putea învăța.

„Antreprenorii trebuie să studieze și să aprofundeze obiectiv acea idee de afaceri, să se detașeze de partea emoțională. Ce fac antreprenorii? Cred că ideea lor este unică, nemaivazută și o consideră atât de bună încât își pierd din obiectivitate. Pe lângă pasiune, un antreprenor de succes ar trebui să fie cu picioarele pe pâmânt și să vadă obiectiv planul său de afaceri”, precizează antreprenoarea.

Combină pasiunea cu jobul

Sursa foto: Shutterstock

Din propria experiență, Ioana Molnar, fondatoarea lanțului de florării Magnolia, spune că, pentru a avea un business profitabil și pentru a fi fericit în carieră, este foarte important să combini pasiunea cu munca.

Citeste si: România, pe ultimul loc în Europa la practicarea sportului

„Ideal ar fi ca pasiunea să coincidă cu jobul. Viitorii antreprenori trebuie să facă în viață ceea ce le place și să nu fie descurajați dacă vor să își schimbe brusc cariera. Decât să rămâi nefericit o viață, mai bine faci o schimbare la 180 de grade și pui în practică pasiunea ta”, precizează antreprenoarea.

Citește și Ioana Molnar, Magnolia: Ideal ar fi ca pasiunea să coincidă cu jobul.

De aceeași părere este și Laurențiu Ilie, care deține un business specializat pe ustensile de bucătărie, Kitchen Shop. Acesta spune că trebuie să ai îndrăzneala să încerci ideea pe care o ai, însă ar trebui să ții cont de calitățile pe care le ai și care să se potrivească cu pasiunea ta. Antreprenorul consideră cei care vor sa înceapă un business trebuie să o facă într-un domeniu cunoscut lor.

„Eu nu aveam în plan să încep acest business. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că o să vând oale și tigăi. Acest business a luat naștere efectiv din pasiunea mea pentru gătit, ustensile și gadgeturi. Dar după 12 ani, deși business-ul este merge bine, nu mai am timp să profit de pasiunea mea pentru gătit. Asta însă nu înseamnă că nu îmi place business-ul meu. Eu cred că orice business care este pofitabil, îți poate plăcea”, spune Laurențiu Ilie.

Citeste si: Romanii care au construit afaceri de succes

Nu renunța niciodată la ideea ta

Probabil că sună clişeic și sigur ați mai auzit această frază de foarte multe ori, însă rămâne un sfat adevărat și bun mai ales pentru antreprenorii care se descurajează ușor și au tendința de a renunța foarte rapid la ideea inițială.

„Eram foarte tânăr când am început să fac pantofi, aveam 19 ani. Au fost și greutăți, și probleme, dar dacă ai un vis, ar trebui să îl duci până la capăt. Sfatul meu este ca un antreprenor să nu renunțe niciodată, să lupte până își atinge țelul”, spune Ilie Cornea, cofondatorul brandului de încălțăminte Anna Cori.

Citește și Povestea antreprenorului care s-a apucat de gătit "ca să nu moară de foame în State".

„Pentru a începe un business de la zero trebuie să fii și realist. Ai nevoie de o sursă de fințare semnificativă și, în funcție de ceea ce vrei să faci, nu cred că este deloc de neglijat acest aspect financiar, dar în același timp îți trebuie și multă perseverență”, spune Andreea Micu, coproprietarul Cramei Avincis.

Fă-ți un plan de afaceri realist

Sursă foto: Unsplash

Înainte de a începe un business, antreprenorii recomandă tinerilor la început de drum să stabilească un plan realist de afaceri după care se pot ghida astfel încât vor fi bine bine organizați.

Un antreprenor trebuie să aibă capacitatea de a vedea dincolo de prezent, de a proiecta în viitor. Nu este bine în business să fii luat prin surprindere - Ioana Molnar, fondatoarea Magnolia -

Un plan de afaceri este cea mai bună planificare. O idee poate arăta diferit atunci când este pusă pe hârtie. Antreprenorii trebuie să știe înainte care va fi publicul țintă, care vor fi costurile, veniturile, chiar dacă există și posibilitatea ca acest plan să se schimbe.

„Eu inițial am avut un plan de afaceri care s-a schimbat foarte mult pe parcurs, dar știam cum stau lucrurile și chiar dacă am deviat de la ideea inițială, am știut în ce situație mă aflu. Un plan este foarte important. Văd antreprenori care vin cu idei, însă această idee trebuie și ea validată. Mulți țin ascunsă ideea de teamă că altcineva îi va fura conceptul”, a declarat Nicoleta Hrițcu, fondatoarea Cuptorul Moldovencei.

Andreea Micu, coproprietarul Cramei Avincis, este de părere că un antreprenor ar trebuie să fie foarte bine informat înainte de a înființa un business și să cunoască mai ales piața în care joacă, caracteristicile și tendințele ei de modificare pentru a se putea adapta în permanență.

Sursa foto: Pexels

Despre autor Raluca a studiat Jurnalism la Universitatea Hyperion din București și a urmat un master în Comunicare mediatică și publicitate, în cadrul aceleiași instituții. Ea și-a început activitatea în presă în 2019, în departamentul economic al grupului Mediafax. În perioada 2019-2020, Raluca a acoperit domeniile start-up și fintech în cadrul Adevărul Financiar , publicație care face parte din grupul Adevărul . S-a alăturat echipei... Mai multe articole scrise de Raluca Nicolae »

Te-ar putea interesa și: