Cum a transformat un ieșean dorința românilor de a economisi într-un business de 1 milion de euro în doar 3 ani

Gabriel Ghilan, un ieșean care căuta soluții de economisire, a găsit o cale prin care să facă un business din dorința românilor de a-și proteja banii cumpărând monede și lingouri din metale prețioase și a dezvoltat în doar 3 ani o afacere care a ajuns la vânzări de 1 milion de euro.

A făcut liceul de metalurgie, dar nu a avut nicio legătură cu ceea ce face acum. A fost om de vânzări mai toată viața și a căutat mereu să-și dezvolte propriile afaceri. A trecut și prin zona de imobiliare, dar de 3 ani și-a concentrat toate eforturile în Argint Active, business-ul care a început, ca și alte business-uri prezentate de wall-street.ro de-a lungul timpului, de la o nevoie personală.

Totul a început în 2019, și recunoaște că a avut noroc că s-a întâmplat înainte de pandemie, când chiar el se gândea să înceapă să pună bani deoparte. Cum mulți specialiști ne recomandă metalele prețioase, cum ar fi aurul, ca metodă prin care să ne protejăm averile la riscurile economice care pot apărea, deoarece, în timp, metalele prețioase continuă să se aprecieze ca valoare, Gabriel Ghilan a ales să meargă pe această variantă.

Căutând produse de economisire în România, a descoperit că nu are multe variante, iar acest aspect a fost declanșatorul pentru o idee de business.

„Acum câțiva ani m-am gândit că ar trebui să încep să economisesc și mi-am dat seama că nu este de ajuns să pun banii la saltea, deoarece banii pe care îi ai în buzunar nu sunt altceva decât reprezentarea unor datorii. Așa că m-am gândit că ar trebui să îmi plasez banii în ceva de valoare. Cercetând piața pentru produse de economisire, ceea ce m-a surprins a fost că, la noi, nu prea erau monede de argint, de aur, deși în Occident, găsești foarte multe variante.

Am căutat și la atelierele de bijuterii, am căutat și pe la casele de amanet, dar nu prea am găsit ce căutam. La acel moment, am găsit pe internet doar un site, AUROM, care este principalul meu concurent pe piață în prezent. În condițiile în care nu reușeam să găsesc produse de acest gen mai aproape de mine, ceva în orașul meu, ba chiar erau puține variante în România, mi-am spus că «ar putea fi o piață pe care ar trebui să intru»”, ne-a povestit antreprenorul ieșean.

A continuat să cerceteze piața din România și să caute soluții în afara României, atât pentru el ca produse în care să-și plaseze economiile, cât și pentru a putea dezvolta un business din asta.

„Prima mea comandă a fost o «frunză de arțar», prima mea monedă de argint. După aceea, am cumpărat câteva monede de la AUROM, dar am început să mă uit tot mai mult la ce se întâmplă în străinătate. Chiar am mers la un târg de specialitate, în Germania, la Berlin, unde participau mai mulți producătorii și rafinării de metale prețioase.

După aceea, m-am gândit că pot deveni unul dintre pionierii acestei piețe în România. Dacă puteam să fac asta pentru mine, m-am gândit că aș putea să o fac și pentru altcineva. Mai ales că auzeam că mai erau oameni care ar fi vrut să economisească în metale prețioase”, ne-a mai povestit Gabriel Ghilan.

Aici trebuie făcută diferența, ne mai spune Gabriel, între monedele lingou și lingouri din metale prețioase și bijuterii. Monedele și lingourile sunt create din materiale cât mai pure, în timp ce bijuteriile sunt realizate din aliaje, aur și cupru, aur și argint și așa mai departe.

Ca investiție, ca metodă în care să-ți plasezi banii pentru a-ți proteja capitalul, bijuteriile nu sunt cele mai recomandate. Sunt oameni care cumpără inele, ghiuluri, brățări. Nu este neapărat greșit, dar nu este cea mai potrivită metodă de a economisii. Cele mai potrivite sunt monedele și lingourile din metale prețioase produse special pentru așa ceva, ne recomandă antreprenorul ieșean.

Comenzi de până la 100.000 de euro lunar

Înainte de a-și dezvolta propriul site, pe care l-a denumit simplu, „monedeargint.ro”, pentru că acesta era termenul pe care românii îl foloseau când căutau produse de economisire pe Google, a început pe o platformă de anunțuri folosită de toată România.

„Primele anunțuri le-am dat pe OLX. După ce am adus prima comandă de monede din străinătate, am vândut-o în doar câteva zile. La început, modelul de business era destul de simplu. Strângeam comenzi, după aceea făceam comanda. După aceea, evident, business-ul a crescut. De la comenzi de câteva mii de euro pe lună, am ajuns la comenzi lunare între 80.000 și 100.000 de euro. Anul acesta ne apropiem de pragul de 1 milion de euro în vânzări”, ne-a mai spus Gabriel Ghilan.

Pentru a-și procura produsele, Argint Active apelează fie direct la rafinăriile de metale prețioase, fie la angrosiștii care aduc în România tot felul de produse din metale prețioase.

Deși a început afacerea cu monede de argint, în prezent, compania ieșeană vinde și monede din aur sau din platină, dar și lingouri de diferite dimensiuni, inclusiv lingouri din argint pur de 1kg.

(sursa foto: Argint Active)

În prezent, își derulează afacerea în trei oameni, el, soția lui și fratele. Cu timpul, vrea să-și extindă prezența și în țară, dar și echipa, deoarece simte că business-ul său are potențialul de a crește și mai mult de 1 milion de euro.

Tocmai pentru că vrea să-și extindă business-ul și investește în el, profitul este mic, Gabriel Ghilan afirmând că profitul este undeva între 5 și 7%, ceea ce ar putea însemna în 2022 un profit între 50.000 și 70.000 de euro, o sumă pe care nu am cataloga-o ca fiind de neglijat.

Dacă nu ar fi fost investițiile pe care le derulează în prezent, antreprenorul ne spune că marja de profit poate urca lejer la 10-15%.

Câți bani cheltuie românii pe astfel de produse

Potrivit lui Gabriel Ghilan, coșul mediu în cazul Argint Active este în jurul a 1.500 – 2.000 de lei, dar, evident, sunt clienți care investesc mult mai mult, mai ales în condițiile în care un lingou de argint pur de 1kg are un preț (la momentul publicării acestui articol – n.r.) în jurul a 4.700 de lei.

Potrivit lui, cei mai mulți români cumpără pentru investiții și pentru economisire și reprezintă până la 75% din totalul de cumpărători.

A doua categorie este reprezentată de cei care cumpără pentru diverse colecții de monede, ediții speciale emise de anumiți producători de monede din metale prețioase, dar, ne mai spune Gabriel Ghilan, mulți dintre aceștia se confundă și cu prima categorie. Aceștia sunt și clienții recurenți, pentru că revin frecvent, fiind în căutare de noi monede de colecție. Din totalul clienților Argint Active, colecționarii reprezintă cam 20%.

Ultima categorie de clienți este reprezentată de cei care cumpără monede sau lingouri de mici dimensiuni pe care să le ofere cadou la diverse ocazii.

Cum ne recomandă să investim și să economisim

Din ce ne povestește antreprenorul ieșean, înțelegem că interesul pentru produse de economisire în rândul românilor există, din moment ce principalul vehicul de creștere al vânzărilor a fost doar promovarea pe internet, începând cu plasarea de reclamă în Facebook.

Nu este surprinzător pentru un business să-și facă reclamă în Facebook, dar faptul că a găsit relativ rapid clienți este dovada că există români care așteptau să apară pe piață astfel de alternative. Deși sunt și clienți care cumpără monede și lingouri pentru propria colecție sau pentru a le oferi cadou mai departe, cei mai mulți le cumpără cu scopul de a-și proteja economiile sau chiar de a investi.

Nu ne putem compara cu alte țări din Occident, cum sunt Statele Unite ale Americii, Germania sau Anglia, piețele cu adevărat relevante pentru produsele de economisire și investiții în metale prețioase, dar, ne spune și Gabriel Ghilan, este de așteptat ca românii să nu aibă capacitatea de a pune bani deoparte precum locuitorii din țările dezvoltate.

Deși derulează un business care se bazează pe vânzarea de produse care pot fi folosite în scop investițional și de economisire, Gabriel Ghilan ne recomandă să ne plasăm banii în cât mai multe active, pentru a ne proteja mai bine banii.

„Nu aveam nici eu obiceiul de a economisi, dar am citit o mulțime de cărți despre business, de antreprenoriat și așa mai departe. Și le recomand clienților mei să nu-și pună toate ouăle în același coș. Le spun să investească și în metale prețioase, și în acțiuni, chiar și în imobiliare dacă au mai mulți bani și pot să facă astfel de investiții. Este bine să ai un portofoliu de investiții cât mai divers pentru a reduce riscurile”, ne-a mai spus Gabriel Ghilan.

(Sursa foto: Argint Active)

De asemenea, cei care investesc în metale prețioase, ne mai spune fondatorul Argint Active, ar trebui să vadă această metodă mai degrabă ca o variantă prin care să-și protejeze capitalul și de a face bani în timp.

„Când clienții noștri se hotărăsc să investească în monede și în lingouri din metale prețioase le recomand să nu se gândească la faptul că acest tip de investiție o să-i îmbogățească peste noapte. Sunt investiții care se întorc în timp. Nu vorbim despre Bitcoin, care acum are un preț, iar peste câteva săptămâni poate să aibă un preț dublu sau triplu.

Dacă este să comparăm cu alte metode de economisire sau de investiție, putem face o paralelă cu economisirea banilor la bancă. Randamentele date de metalele prețioase sunt mult mai mari decât dacă ți-ai pune banii în bancă, mai ales dacă luăm în calcul dobânzile la depozite din România”, ne-a mai spus Gabriel Ghilan.

Potrivit lui, randamentul anual pentru investițiile în metale prețioase ajunge lejer la 10%, în timp ce un depozit la bancă îți aduce un randament mult mai mic. Depinde și ce bancă alegi, dar și de perioada minimă în care nu ai voie să te atingi de acei bani fără să pierzi dobânda.

Pentru populație, în România, sunt câteva bănci mai mici care oferă o dobândă la depozite care se apropie de 10%, dar minimum 5 ani nu te poți atinge de bani. Mai mult, banca nu te poate proteja de fluctuațiile inflației. Chiar dacă banca îți oferă o dobândă consistentă, dacă inflația este peste dobândă, pe termen lung pierzi valoare, deoarece banul se devalorizează în timp.

De aceea trebuie subliniat faptul că dobândă la depozite bancare și randament investițional nu înseamnă același lucru. Randamentul unui cont de depozit este influențat și de evoluția dobânzilor, dar și de contextul economic, de inflație. Într-un scenariu pesimist, randamentul unui depozit bancar poate fi și negativ, în timp ce metalele prețioase depind doar de variația valorii lor, iar istoria ne-a arătat că aurul, argintul sau platina nu se ieftinesc în timp, ba dimpotrivă, cresc în valoarea.

În plus, metalele prețioase sunt produse pe care le poți lichida oricând fără să pierzi randamentul dacă vrei „să-ți scoți” banii mai devreme decât ai planificat. În schimb, o bancă îți plătește dobânda stabilită, dar nu și dacă alegi să-ți retragi banii înainte de termenul stabilit în contract cu banca la care ai depus banii.

Sursa foto: Argint Active

