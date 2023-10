Se lansează NFT-uri românești „de stat” cu insituții publice din România

nstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI-Bucureşti) are în lucru câteva colecţii de NFT-uri, unele dintre ele de tip utility, a declarat, Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului, la conferinţa "Economia socială în era digitală", eveniment organizat de Asociaţia Română pentru Smart City, scrie Agerpres.

"Am avut un proiect inovativ. Am instituit primul marketplace pentru NFT-uri. NFT-urile sunt nonfungible token. Ele s-au schimbat, şi-au schimbat denumirea şi îşi vor schimba până la sfârşitul anului viitor, iunie 2024, conform reglementării europene MiCA, devin asset-uri crypto currency. Primul NFT market pentru instituţii. Am avut lansate şi colecţii: Agerpres, Comitetul Olimpic Sportiv Român, Biblioteca Centrală Universitară, Romfilatelia, ICI, iar acum avem în lucru alte câteva colecţii, unele dintre ele de tipuri utility, care pot fi emise de autorităţi publice locale, astfel încât să devină un parteneriat, dezvoltarea unui proiect cu cetăţenii şi cu toţi cei care doresc să sprijine asemenea activitate. Devine un pas pentru a putea fi folosit în muzee, grădină zoologică, grădină botanică, orice activităţi care sunt gestionate de consilii judeţene sau de primării", a spus Adrian-Victor Vevera.

El a afirmat că era digitală este deja printre noi iar tehnologia face paşi foarte mari la fiecare şase luni. Potrivit sursei citate, sunt modificări fundamentale, în ceea ce înseamnă capacitatea de stocare sau de procesare.

Directorul general al ICI a arătat că sunt discuţii vizavi de locurile de muncă care vor fi pierdute prin implementarea inteligenţe artificiale, subliniind, totodată, că acestea vor fi înlocuite.

La conferinţa de marţi a participat şi directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. El a subliniat faptul că ANPC este un partener vechi al Asociaţiei Române pentru Smart City, cu care a avut proiecte comune şi în ceea ce priveşte conţinutul digital.

"Cred cu tărie că partea de informare în momentul acesta, mai ales piaţa de conţinut digital, este destul de precară în raport cu instituţiile statului. Preşedintele ANPC a demarat un proiect de digitalizare a instituţiei şi de oferire a informaţiilor, consilierea operatorilor economici şi toate celelalte aspecte care ţin de buna cunoaştere a pachetului de legi care guvernează protejarea consumatorului din România. Suntem în situaţia în care astăzi există consumatori, mai ales din mediul rural, care nu au acces sau accesul este limitat la serviciile de conţinut digital. Există o directivă transpusă printr-o ordonanţă de urgenţă 141/2021 privind conţinutul digital oferit consumatorilor", a spus Paul Anghel.

Un NFT reprezintă un cod criptografic stocat sub forma unui contract inteligent (smart contract) ce se alătură unei pictograme statice sau dinamice, unui sunet, unei combinații între cele două sau chiar unui obiect având materialitate fizică. Ele constituie un veritabil activ digital care este tranzacționat liber în cadrul unei platforme digitale (așa-numitul marketplace) prin mecanismul blockchain. Fenomenul NFT este unul de dată recentă, primul NFT fiind tranzacționat în 2014, ajungând ca în 2022 să fie perceput drept o realitate virtuală a universului crypto.

