"Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondului Proprietatea S.A. ('Fondul Proprietatea'), in continuarea anuntului din data de 14 iulie 2017, doreste sa informeze actionarii ca Fondul si Societatea Energetica 'Electrica' SA ('Electrica') au extins astazi (marti, n.r.) data limita a Memorandumului de Intelegere semnat in data de 14 iulie 2017 in vederea vanzarii participatiilor pe care Fondul le detine in filialele Electrica (SDEE Distributie Muntenia Nord S.A., SDEE Distributie Transilvania Sud S.A., SDEE Distributie Transilvania Nord S.A. si Electrica Furnizare S.A.) de la 31 octombrie 2017, cum a fost agreata initial, la 30 noiembrie 2017", se precizeaza in anunt.

Societatea Energetica "Electrica" a incheiat in 14 iulie un Memorandum de Intelegere cu Fondul Proprietatea in vederea achizitionarii participatiilor pe care Fondul le detine in filialele Electrica, respectiv SDEE Distributie Muntenia Nord, SDEE Distributie Transilvania Sud, SDEE Distributie Transilvania si Electrica Furnizare.

Valoarea agregata a tranzactiei este, conform unui comunicat remis la acea data Bursei de Valori Bucuresti, in cuantum de 752.031.841 lei.

"Actiunile vor fi dobandite de Electrica impreuna cu toate drepturile atasate acestora in conformitate cu legislatia aplicabila, incluzand dreptul de a primi dividende, cu exceptia dividendelor aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, care raman a fi incasate de Fond, astfel cum a fost deja aprobat in Adunarile Generale ale Actionarilor Filialelor din data de 17 mai 2017", se mentiona in comunicat.

Partile intentioneaza sa semneze documentatia contractuala aferenta tranzactiei preconizate dupa obtinerea aprobarilor necesare corporative si din partea actionarilor, la nivelul Electrica si al Filialelor, pana in data de 31 octombrie 2017, se mentiona in comunicat. Fondul Proprietatea detine cate 21,99% din SDEE Distributie Muntenia Nord, SDEE Distributie Transilvania Sud si 22% din SDEE Distributie Transilvania si Electrica Furnizare.

La mijlocul lunii mai, Franklin Templeton Investment, administratorul Fondului Proprietatea, anunta ca a demarat o procedura competitiva ce poate conduce la posibile vanzari ale participatiilor Fondului in filialele Electrica si ca procesul de marketing si vanzare va fi coordonat de Ithuba Capital AG, ce actioneaza ca unic consultant financiar in legatura cu tranzactia preconizata.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electrica SA a aprobat in data de 10 noiembrie 2015 mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica SA pentru a incepe negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) pentru achizitionarea de catre Electrica a intregii participatii detinute de FP la capitalul social al filialelor sale.