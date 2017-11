Cu doar trei zile inainte de marsul de protest care va avea loc in Capitala, la care si-au anuntat participarea mii de oameni, Ministerul de Interne a pus in dezbatere un proiect de lege prin care se urmareste "reducerea la tacere" a celor care isi striga nemultumirile in strada.

Ministerul de Interne, condus de Carmen Dan, a pus in dezbatere publica un proiect de lege de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

Proiectul de lege prevede o serie de modificari si completari, printre care si : "Intrebuintarea in public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene in mod nemijlocit la adresa unui organ de urmarire penala sau de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda".

Duminica, 5 noiembrie, bucurestenii vor iesi in strada. "NU vrem sa fim o natie de hoti!" este sloganul sub care se va desfasura marsul de protest. "Guvernul este doar o marioneta, iar legile justitiei se fac acum in Parlament", sustin organizatorii marsului.

Jandarmii ar putea avea mai multe drepturi

Un proiect de lege initiat de un senator PSD, fost sef al jandarmilor din Hunedoara, propune acordarea de drepturi suplimentare jandarmilor. Acestia pot deveni organe de cercetare judiciara, cu drept de perchezitie a persoanelor sau vehiculelor. Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiei de aparare din Camera Deputatilor.

Potrivit proiectului de lege, jandarmii vor putea "sa conduca la sediul unitatilor/structurilor Jandarmeriei Romane sau, dupa caz, al Politiei Romane persoanele care, prin actiunile lor, pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii".

