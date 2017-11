Liviu Dragnea s-a prezentat luni la DNA, de unde a iesit dupa o jumatate de ora de audieri. Conform surselor Digi24 , Dragnea a fost citat la DNA in calitate de suspect intr-un nou dosar, al treilea, privind fapte de coruptie, iar printre acuzatii se regasesc abuzul in serviciu si frauda cu fonduri europene.

Presedintele PSD Liviu Dragnea este urmarit penal pentru 3 capete de acuzare: abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat si fraudarea fondurilor europene, conform stirileprotv.ro.

Prejudiciul in acest caz ar fi de 20 de milioane de euro, scrie Adevarul.ro.

Acestea sunt cele 3 infractiuni pentru care, de astazi, liderul PSD este cercetat in al 3-lea dosar penal de catre procurorii DNA. In primul dosar, Referendumul, a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare, iar in al doilea este cerecetat pentru instigare la abuz in serviciu in ”afacerea Bombonica” - asa cum este cunoscut acest dosar, in care se cerceteaza modalitatea prin care 2 functionare de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman au ajuns sa lucreze la PSD Teleorman, desi erau platite din bani publici.

Luni, la DNA a fost citat si Marian Fiscuci, fost patron al TelDrum.

Liderul PSD confirmase duminica prezenta in fata procurorilor anticoruptie, fara insa a preciza in ce dosar este chemat. La sediul DNA s-au adunat mai multi sustinatori ai lui Dragnea, inclusiv membri ai PSD si ministri din Guvernul Tudose. Nu au lipsit nici oameni care sunt impotriva liderului PSD, de aceea la fata locului a fost instalat un dispozitiv de jandarmi.

Sursa foto: Agerpres