Orban îi scoate ochii lui Cîțu: Datorită negocierilor conduse de mine este în poziția pe care o ocupă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Brăila, că negocierile în care Florin Cîţu a fost desemnat premier au fost conduse de el, în calitate de preşedinte al PNL la acea vreme, relatează Agerpres.

"Unii care îl susţin astăzi pe domnul Cîţu şi chiar domnul Cîţu sunt în poziţiile pe care le au ca urmare a negocierilor care au fost conduse de mine, ca preşedinte al PNL. Candidatul oficial la funcţia de prim ministru al PNL în campanie electorală am fost eu. La negocieri, după prima formă a mandatului, care a fost Florin Cîţu premier şi Ludovic Orban preşedintele Camerei Deputaţilor, am flexibilizat după un blocaj de şase zile, dacă vă aduceţi aminte. Am flexibilizat mandatul cu a doua variantă, Ludovic Orban premier şi Florin Cîţu preşedintele Senatului şi asta a deblocat negocierile. Până la urmă, între mine şi Florin Cîţu pentru poziţia de premier, preferinţa pentru domnul Cîţu a fost manifestată de partenerii de coaliţie de la USR PLUS, la momentul respectiv. Până una alta, negocierile de formare a acestei coaliţii au fost conduse de mine, în calitate de preşedinte al PNL", a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai precizat că nu s-ar fi aşteptat nicio secundă din partea unor colegi, pe care i-a susţinut în trecut pentru ocuparea unor funcţii şi în care a investit încredere, să nu fie alături de el în campania internă pentru preşedinţia partidului.

"Ieri s-au împlinit patru ani de la alegerea mea ca preşedinte al PNL. În 2017, am preluat partidul într-o stare nu foarte bună, demoralizat după ce pierduse alegerile într-un mod ruşinos în faţa PSD, cu un scor de doar 20%. Partidul era sub 18% în sondajele de opinie. Practic, eu am construit şi am pus în practică strategia, încercând să ţin unit Partidul Naţional Liberal, să asigur reprezentarea fiecărei grupări, fiecărei personalităţi în parte, din cauza asta m-am bizuit pe toţi oamenii din partid, indiferent dacă unii mă simpatizau sau nu, dacă au votat cu mine la congres sau dacă nu. Eu nu am operat o discriminare între membrii PNL în funcţie de opţiunile lor individuale. Pur şi simplu, am încercat să construiesc o echipă a PNL, astfel încât să reuşim să ne atingem obiectivele şi ne-am atins aceste obiective. Faptul că, astăzi, sunt colegi de-ai mei, care au colaborat cu mine, care au fost susţinuţi de mine pe diferite funcţii şi pe diferite poziţii, colegi în care am investit, sigur că este un lucru care mă afectează, pentru că, la unii dintre ei, nici nu mi-aş fi pus o singură secundă problema să nu fie alături de mine. Ce-i determină în opţiunea lor este problema fiecăruia", a completat Orban.

Ludovic Orban a participat vineri, în judeţul Brăila, la o acţiune de campanie în localitatea Viziru, unde au loc alegeri locale parţiale pe 27 iunie.

Sursa foto: Agerpres

