România reconfirmă angajamentul ferm şi amplu în sprijinul proceselor de reforme şi de integrare europeană asumate de autorităţile din Republica Moldova, a declarat, preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a menţionat că, în toată această perioadă, "România a fost cel mai apropiat şi cel mai sincer prieten al Republicii Moldova".

"Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetăţenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării şi modernizării Republicii Moldova şi am acţionat pentru a menţine Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene. Este prima vizită pe care o efectuez la Chişinău după desfăşurarea alegerilor anticipate din 11 iulie şi după formarea noului Guvern. Doresc să adresez cu acest prilej, încă o dată, felicitări doamnei preşedinte şi forţelor politice pro-reformă pentru victoria obţinută la aceste alegeri. Totodată, felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru maturitatea, responsabilitatea şi spiritul democratic demonstrate. Nu poate decât să ne bucure că societatea din Republica Moldova a optat cu atâta fermitate pentru înscrierea pe un parcurs pro-reformă şi european ireversibil şi că oferă un exemplu demn de urmat întregii regiuni", a transmis Klaus Iohannis.

El a spus că rezultatul alegerilor deschide drumul Republicii Moldova către o dezvoltare solidă, în beneficiul întregii societăţi şi că are încredere deplină că eforturile depuse de preşedintele Maia Sandu şi de Guvernul Republicii Moldova "îşi vor arăta roadele", scrie Agerpres.

"Este nevoie de voinţă politică şi acţiune hotărâtă, concretă pentru implementarea rapidă a reformelor necesare, aşteptate de întreaga societate din Republica Moldova. Implementarea lor accelerată va aduce avantaje substanţiale cetăţenilor şi va genera fără îndoială o nouă dinamică pozitivă în relaţia cu Uniunea Europeană", a adăugat Iohannis.

Iohannis a mai afirmat că România rămâne şi în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova.

"Ne aflăm într-un moment deosebit de favorabil şi pentru relaţiile noastre bilaterale. Am asigurat-o pe doamna preşedinte că România rămâne şi în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova", a subliniat şeful statului.

El a menţionat că "statul român a acţionat energic" de la ultima sa vizită la Chişinău, în decembrie 2020, pentru amplificarea sprijinului oferit Republicii Moldova.

"În mod special, am reuşit să furnizăm mult mai multe doze de vaccin împotriva COVID-19 decât cele pe care le-am anunţat în decembrie. Acest efort a permis un avans considerabil în combaterea pandemiei în Republica Moldova în beneficiul sănătăţii tuturor", a mai spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis şi omologii din Ucraina şi Polonia au participat, la Chişinău, la manifestările dedicate împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova.

