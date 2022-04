Drulă: Cîțu ar fi avut ocazia să construiască cu noi România pro-europeană, occidentală, liberală

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, afirmă că USR este "singurul partid liberal care luptă pentru modernizarea României", iar demisia lui Florin Cîţu de la conducerea PNL reprezintă "epilogul trist" al unei alegeri făcute în urmă cu un an.

"USR este şi va rămâne singurul partid liberal care luptă pentru modernizarea României. Scena politică e din ce în ce mai limpede: de-o parte sistemul unit cleptocrat cu epoleţi la putere, de cealaltă parte Opoziţia democratică a USR, partid pro-european, liberal. Pentru 2024 între aceste două forţe se va da lupta. România pakistanizată, pseudo-militarizată, viktor-orbanizată (PSD-PNL) vs. România pro-europeană, occidentală, liberală (USR). Florin Cîţu ar fi avut ocazia să construiască cu noi a doua variantă, dar a ales sistemul de epoleţi şi baroni. Episodul de astăzi e doar epilogul trist al unei alegeri făcute acum un an. Noi rămânem determinaţi să creştem, să spargem blocada mediatică şi să oferim României speranţa de modernizare", a scris liderul USR pe Facebook.

Florin Cîţu a anunţat că şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal (PNL), conform Agerpres.ro.

"Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal", a declarat Cîţu.

Întrebat dacă va demisiona şi din funcţia de preşedinte al Senatului, el a răspuns: "Acolo sunt alte discuţii, vom vedea ce se va întâmpla şi acolo".

Florin Cîţu a adăugat că, pentru el, coaliţia PNL - PSD nu a fost un lucru natural, a fost un "lucru greu de digerat".

"Este adevărat, niciodată nu am fost confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD, nu este un secret, pentru că întotdeauna am crezut că măsurile propuse, multe dintre ele au fost aprobate, vor avea un efect de bumerang. Din păcate am avut dreptate", a spus Cîţu.

