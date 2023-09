Ciolacu: Am dreptul să arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat că nu a cerut preschimbarea certificatului de revoluţionar şi nici nu va dori să beneficieze de vreo indemnizaţie specială, dar va încerca să demonstreze în instanţă că nu a fost un fals revoluţionar, scrie Agerpres.

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 i-a retras în luna iunie a acestui an liderului PSD certificatul de "luptător cu rol determinant" în Revoluţie.

"Nu încerc să-mi păstrez nimic, eu nu am cerut preschimbarea certificatului de revoluţionar. La o zi după ce am fost prim-ministru al României, o instituţie subordonată prim-ministrului României a luat o decizie în ceea ce priveşte prim-ministrul României. M-am bucurat foarte mult pentru că înseamnă că suntem într-un stat democratic, avem un stat de drept. Ca şi cetăţean, am şi eu drepturi. Nu îmi doresc, după cum ştiţi, nu am nici pensie specială, mi-am dat demisia la finalul fiecărui mandat să nu am pensie specială. Nu voi avea nici pensie de revoluţionar şi nu voi solicita statului român preschimbarea certificatului meu de revoluţionar", a declarat premierul Marcel Cioacu.

Cu toate acestea, premierul României a precizat că a atacat decizia în instanţă şi, indiferent de rezultat, nu va dori să beneficieze de vreun drept bănesc.

"Am dreptul să arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar. Dacă cineva a luat o decizie administrativă, am aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră. Repet, niciodată, chiar dacă voi câştiga sau voi pierde procesul, nu am să comentez o decizie a unui magistrat, dar nici nu am să cer preschimbarea certificatului pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui certificat, dar e dreptul meu de a face acest lucru. Am anunţat-o public ca să se ştie", a mai precizat premierul Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres

