UPDATE 11:20 Discursul lui Volodimir Zelenski din Parlamentul României a fost anulat, afirmă surse oficiale. Motivul ar ține de temeri privind posibilitatea ca președintele Ucrainei să fie întrerupt de parlamentari ostili, cum ar fi reprezentanții AUR sau SOS (Diana Șoșoacă, care este și sancționată oficial de autoritățile de la Kiev).

UPDATE 10:40 Volodimir Zelenski a ajuns la București.

”Am ajuns în Bucureşti, România, pentru discuţii cu Klaus Iohannis şi pentru a consolida relaţiile noastre de bună vecinătate”, a scris pe X (Twitter) președintele Ucrainei. ”Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care ne întăreşte statul, precum şi pentru solidaritatea sa constructivă, care permite naţiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securităţii alimentare”.

”România este un prieten care ne-a sărit în ajutor în cea mai neagră zi și al cărei sprijin a devenit tot mai solid de-a lungul timpului”, a mai scris Zelenski.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.



Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023