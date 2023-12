Ciolacu: Digitalizarea României trebuie să se întâmple, chiar și cu forța

România să intre într-o etapă de digitalizare, dacă nu se poate "cu vorba bună, forţat", a declarat premierul Marcel Ciolacu, care a arătat că există probleme la graniţe, un exemplu în acest sens fiind cazul primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, scrie Agerpres.

El a adăugat că se bucură pentru faptul că s-au declanşat negocierile privind spaţiul Schengen, pentru că România era "blocată".

"Primul pas, cel mai important, s-a făcut. Austria este mai flexibilă, normal că nu puteau să anunţe triumfalist că din acest moment fără nicio condiţie o să intre România, pentru primul pas, cred că aerian, urmând ca anul viitor, cred că sub Preşedinţia Ungariei, vom continua cu pasul doi terestru. Este ministrul de Interne în momentul acesta la Viena la negocieri, urmează pe urmă să meargă în Slovacia, la negocieri. Să nu credeţi că din cerinţele pe care le are Austria, care mie nu mi se par unele exagerate, fiindcă cu toţii ne dorim întărirea frontierei şi cu Bulgaria şi cu Ungaria, şi nu ne păcălim unii pe alţii, şi nu minţim. Dar domnul Cherecheş a reuşit să treacă frontiera, cu un buletin al unui văr mai tânăr cu 10 ani. Ăsta este adevărul, dacă vrem să ne asumăm aceste lucruri, dacă vrem să minţim şi să băgăm tot timpul sub preş totul şi să credem că noi păcălim pe toată lumea - că eu am o teorie că şmecheria asta a distrus România - nu vom reuşi. Nu ne crede nimeni, o să ne arate imaginile pe care le-aţi dat dumneavoastră la televizor. Deci, sunt nişte discuţii normale şi sunt ferm convins că vor fi benefice pentru români şi pentru statul român", a afirmat Ciolacu, la sediul central al PSD.

Întrebat ce ar însemna sporirea controalelor, premierul dat drept exemplu cazul Cherecheş şi a adăugat că este necesară o etapă de digitalizare.

"Să nu se mai întâmple incidente cum a fost cu domnul Cherecheş, de exemplu. În primul rând trebuie o digitalizare, trăim in altă etapă a lumii, trebuie să înţelegem că nu putem continua ca formularul electronic să-l depunem în continuare la "ghişeul 3". Ne trebuie o digitalizare pe frontieră. Avem un program, după cum bine ştiţi, de 1,2 miliarde de euro, de la Comisie, pentru frontiera cu Ucraina. Avem deja un punct de frontieră pilot cu Serbia care funcţionează foarte bine. Trebuie să ne implicăm. În momentul acesta, într-un punct de trecere de frontieră sunt patru sisteme de digitalizare: unul are Poliţia, unul îl are Vama, unul îl are nu ştiu cine. Toate cele patru sisteme nu sunt integrate. Este cazul ca România să intre într-o etapă de digitalizare, dacă nu se poate cu vorba bună, forţat", a subliniat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a anunţat anumite modificări, în perioada următoare, atât la Vămi, cât şi la ANAF. "În perioada următoare o să venim cu anumite modificări, poate vor fi şi modificări legislative pentru eficienţă. Sunt total nemulţumit de activitatea în această zonă, în acest moment, nu neapărat de conduceri sau de... Au funcţionat pe alte principii. Eu văd cu totul şi cu totul altă funcţionare, mai ales că vedeţi că ne apropiem totuşi să reuşim să intrăm în Schengen", a precizat el.

Ciolacu a menţionat, totodată, că România aşteaptă acum şi decizia Parlamentului din Olanda.

"În martie vom intra cu adevărat. Ţinem totuşi de negocierile care se vor termina cu Olanda. Ştiţi foarte bine că în Olanda pe 22 noiembrie au fost alegeri şi urmează să se prezinte această propunere noului Parlament din Olanda în ceea ce priveşte Bulgaria, nu în ceea ce priveşte România. Şi aşteptăm acea decizie ca să vedem abordarea pe care o are România mai departe. Se poate ajunge la o decuplare a României de Bulgaria? Cred că este corect faţă de o ţară vecină, cum este Bulgaria, să nu intrăm în aceste discuţii în acest moment. Să aşteptăm. (...) În acest moment, aşteptăm decizia Parlamentului din Olanda şi vom avea, împreună cu Reprezentanţa de la Bruxelles, voi face un plan. O să stau de vorbă şi cu preşedintele României, pentru că preşedintele României reprezintă România la Consiliul European, ne-am coordonat până acum, ne vom coordona instituţional şi de acum încolo. (...) Au fost foarte multe negocieri duse şi de către ministrul de Interne şi de mine personal şi de doamna ministru de Externe şi de preşedintele României", a explicat premierul.

Sursa foto: Facebook.com / Marcel Ciolacu

