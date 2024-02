Ciolacu dezminte că ar candida la Primăria Capitalei, precum și că ar exista un acord PSD-PNL pe alegerile locale

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Constanţa, că nu va candida la Primăria Capitalei şi că PSD nu are vreun acord cu PNL în ce priveşte alegerile locale, transmite Agerpres.

Premierul chiar a părut iritat când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei.

"Nu candidez! Eu sunt prim-ministru. Eu plec din funcţia de prim-ministru să mă duc la primărie?! Nici n-am vrut să răspund la această întrebare care e stupidă ca şi concepţie", a spus Ciolacu.

Acesta a fost întrebat de jurnalişti şi dacă există vreun acord între PSD şi PNL în alegerile locale pentru primării şi consilii judeţene.

"Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL. Am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedintele. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru primărie, nici pentru consiliul judeţean, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni!", a răspuns Ciolacu.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a mai declarat de asemenea că, deşi se vorbeşte mult prea mult că în România nu mai există industrie, că s-a ales praful de ţara noastră, industria românească există şi se dezvoltă, lucrurile fiind în direcţia corectă.

"Cred că vorbim mult prea mult că nu mai avem industrie în România, că nu mai dezvoltăm industria, că s-a ales praful de ţara noastră. Credeţi-mă, cel puţin în ultima perioadă, mai ales după ce am vizitat şi Uzina Dacia, după ce am vizitat şi Uzina Ford de la Craiova, acum şi şantierul naval şi mâine mai avem anumite vizite (...), industria românească se dezvoltă şi există. Mai mult, ne arată cifrele că anul trecut am exportat mai mult cu 1,3% şi am importat mai puţin cu 3,2%. Vedem şi ponderea industrială în formarea PIB-ului. Cu adevărat, nu este suficient, dar din punctul meu de vedere, ca şi prim-ministru, lucrurile sunt în direcţia corectă. Ne trebuie mai multă implicare şi aici am făcut o mare promisiune, că în primul şi în primul rând nu o să-i încurc", a declarat premierul Ciolacu, după ce a vizitat Şantierul Naval Constanţa.

Potrivit acestuia, statul trebuie să încurajeze şi investiţiile în zona industrială.

"Ne trebuiesc mai multe fonduri direcţionate pe zona industrială. Avem o creştere economică pentru prima oară pe investiţii, atât pe investiţiile directe, dar mai ales pe investiţiile din fonduri europene. În zona de transporturi, unde este Sorin Grindeanu, dar şi pe export, trebuie să existe şi investiţii, şi încurajarea din partea statului pe investiţii în zona industrială, nu numai investiţiile din zona infrastructurii. Numai aşa, chiar dacă am avut un deficit mai mare decât cel pe care şi l-au asumat cei care au adus acest deficit la această valoare, este pentru prima oară când investiţiile depăşesc deficitul. Cu alte cuvinte, n-am avut un deficit pe consum", a spus şeful Guvernului.

El a dat drept exemplu productivitatea muncii la Uzina Dacia de la Mioveni, unde "o maşină se finalizează în 55 de secunde - 1.400 de maşini Dacia făcute într-o zi".

Sursa foto: Shutterstock

