Piața construcțiilor se confruntă de aproape doi ani cu o scumpire a materialelor de construcție și cu probleme de aprovizionare a materialelor necesare, mai întâi cauzate de pandemia de COVID și accentuate de războiul din Ucraina.

Pe lângă aceste probleme, mai sunt cele legate de procurarea forței de muncă, dar și schimbările legislative, care îngreunează și mai mult contextul de pe piața construcțiilor.

În aceste condiții, Ștefan Vayna, fondatorul și CEO-ul companiei Masterbuild, una dintre cele mai mari companii de construcții din România, care a derulat contracte inclusiv pentru NATO și armata americană, ne-a explicat că piața construcțiilor este complet nouă, iar în legătură cu prețurile materialelor de construcție nu vede o scădere la nivelurile de dinainte.

„E o piață total nouă, un nou stil de a lucra, ce implică un stil de lucru în echipă între beneficiar, antreprenor și furnizor. Până deunăzi, fiecare încerca să-și vadă partea lui de câștig, însă, în momentul de față, toată lumea vrea ca proiectul să fie dus la bun sfârșit.

Va trebui să ne obișnuim cu o piață nouă, cu un nou stil de viață. Va fi nevoie de o recalibrare, care nu va fi ușoară. Va necesita o rezistență mare la stres”, ne-a spus Ștefan Vayna.

Potrivit fondatorului Masterbuild, companiile de construcție ar trebui să nu se mai gândească la ieftinirea materialelor de construcție și să se concentreze pe optimizarea business-ului.

„Eu nu văd o revenire a prețurilor materialelor de construcții la ce era înainte. Companiile din construcții ar trebui să nu se mai bazeze pe ieftinirea materialelor. Fiecare ar trebui să-și înțeleagă mai bine business-ul și să-și optimizeze operațiunile și costurile pentru a contracara scumpirea materialelor de construcții”, a subliniat Șetfan Vayna.

Ștefan Vayna, fondator și CEO Masterbuild - sursa foto: Masterbuild

Citeste si: Constructor: Sunt necesare măsuri urgente de susținere a firmelor...

Citește și: Cum a ajuns un constructor român să lucreze pentru armata SUA și NATO

Trebuie căutate continuu soluții cu furnizorii de materiale de construcții

În ceea ce privește problemele legate de furnizarea materialelor Ștefan Vayna spune că este nevoie de o căutare constantă de soluții pentru a te asigura că ai materialele necesare pentru un proiect.

„În cazul nostru, avem furnizori cu care lucrăm de foarte mulți ani și căutăm constant soluții împreună. Ne știu stilul nostru și modul de lucru, așa că reușim să găsim soluții cu furnizorii pe care îi avem. Nu căutăm alți furnizori dacă nu este cazul.

Dacă vedem că un furnizor nu poate face față când avem o solicitare anume, da, încercăm să găsim alte variante la un alt furnizor. Dar cum spuneam, este o piață nouă, un context nou, așa că lucrăm în echipă pentru a găsi soluții pentru a duce proiectele la bun sfârșit”, ne-a mai spus fondatorul Masterbuild.

Citeste si: Casele pasive: ce înseamnă, ce economii pot genera, dar și ce...

Întrebat dacă achiziționarea anticipată a materialelor de construcții ar fi o soluție prin care companiile de construcții să se protejeze de fluctuațiile de preț, fondatorul Ștefan Vayna ne-a explicat că nu poate fi pus în practică o astfel de strategie.

„Nu poți să cumperi materiale de construcții și să le ții în stoc 6 luni până când vei avea nevoie de ele. Oricum, prețul nu mai este cel mai important aspect, ci asigurarea materialelor de construcție de care ai nevoie. Nici nu putem fi siguri de cum vor evolua prețurile materialelor de construcție”, ne-a mai spus antreprenorul.

Aprovizionarea cu materiale, principala cauza a întârzierilor lucrărilor de construcție

CEO-ul Masterbuild subliniază importanța mare a asigurării livrărilor de materiale de construcții la timp ca fiind mai mare decât nivelul prețurilor prin prisma faptului că aprovizionarea cu materiale a fost principala cauză întârzierilor în finalizarea proiectelor de construcție.

Citeste si: Grupul Knauf investește 200 de milioane de euro în două noi fabrici...

„Nu am avut proiecte la care s-a renunțat. Tot ce a fost în lucru a fost dus la bun sfârșit. Desigur, au mai apărut situații în care lucrările au durat mai mult. De la un an, s-a prelungit perioada de execuție la 1 an și jumătate, de exemplu. Motivul a fost, evident, dat de problema aprovizionării cu materialele de construcție necesare pentru finalizarea proiectelor respective. O problemă cu care s-a confruntat toată piața.

În cazul proiectelor care erau pe hârtie, într-adevăr, au apărut situații în care clientul a dorit să amâne startul pentru a vedea încotro se îndreaptă situația piața sau situația actuală”, ne-a mai spus Ștefan Vayna.

Cu toate aceste probleme și provocări, Ștefan Vayna spune că cifrele de afaceri ale companiilor de construcții nu ar trebui să sufere, sugerând că scumpirea costurilor de construcție aduce după sine și o creștere a cifrelor de afaceri ale firmelor de profil.

Citeste si: TOP cele mai căutate soluții de amenajări terase din 2022

Masterbuild a avut o cifră de afaceri de 15 milioane de euro în 2021, iar din ce ne spune Ștefan Vayna, înțelegem că 2022 ar putea aduce o creștere a cifrei de afaceri, deși contextul de pe piața construcțiilor din România și din regiune se confruntă cu multe provocări.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: