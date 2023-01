Consultanți: Investițiile imobiliare ar crește instant dacă am intra în Schengen și am avea infrastructură

Investițiile în piața imobiliară din România au crescut anul trecut la circa 1,25 de miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din 2007 încoace, iar cea mai mare parte de investițiilor a venit, ca și în anii precedenți, în cea mai mare parte dinspre investitorii străini, care ar putea investi și mai mult pe piața locală, dacă țara noastră și-ar rezolva două deficite importante.

Anul trecut a contat de mult și aportul adus de investitorii locali, cei mai importanți fiind frații Pavăl, fondatorii Dedeman, care au realizat tranzacții imobiliare evaluate la peste 460 de milioane de euro, dar investitorii străini au fost principalii actori.

Potențialul pieței imobiliare din România ar fi și mai mare, dar în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est, pieței locale îi lipsește două mari atuuri: infrastructura și apartenența la spațiul Schengen, care ar deschide oportunități atât pentru românii care-și exportă bunurile și serviciile, dar și pentru investitorii străinii care ar putea pompa mai mulți bani în țara noastră, potrivit lui Laurențiu Lazăr, Managing Partner & Director în cadrul companiei de consultanță Colliers România.

Afirmația celui care coordonează echipa Colliers din România vine în contextul în care atenția publicului este îndreptată asupra unor evenimente care au un impact negativ asupra imaginii României, și care i-ar putea îndepărta pe investitorii străini. Un exemplu fiind recenta tragedie, în urma căreia o femeie și-a pierdut viața după ce a fost atacată de o haită de câini fără stăpâni în zona Lacului Morii.

„Este un tragedie ceea ce s-a întâmplat, dar nu este un eveniment care să-i intereseze în mod special pe investitori. Păstrând proporțiile, deoarece sunt evenimente foarte diferite, dar vă pot da exemplul a ceea ce s-a întâmplat anul trecut, cu invadare Ucrainei.

Nu a venit niciun investitor să se spună, cu subiect și predicat, că: nu mai venim să investim la voi pentru că aveți un război la graniță. Ne-am fi așteptat, când au început evenimentele, dar și chiar la jumătatea anului să vedem un impact (asupra investițiilor – n.r.). Dar nu am văzut impactul la care ne așteptam”, a explicat Laurențiu Lazăr, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții presei.

Afirmațiile lui sunt confirmate de cifrele de anul trecut, când investițiile au depășit nivelul din 2021, stabilind un record pentru ultimii 15 ani.

Laurențiu Lazăr - Sursa foto: Colliers România

„Da, avem aceste zone din București, de care ne este jenă și în care ne este și frică să intrăm, dar nu este asta problema cea mai mare. Dacă ar fi să văd o problemă, este aceea din zona de dezvoltare, unde lucrurile sunt blocate.

Din cauza asta, avem investitori care se gândesc dacă vor să mai rămână în România, pentru că stau pe terenuri, dar nu pot să dezvolte, pentru că nu pot lua autorizații, nu pot lua PUZ-uri”, a mai spus Laurențiu Lazăr.

Potrivit lui, piața imobiliară din România ar putea atrage și mai mulți bani din afară, în special prin segmentul logistic și industrial, dacă și-ar rezolva cele două mari probleme.

„Dacă am fi intrat în Schengen și am fi avut infrastructură, România ar fi avut de câștigat imediat. Nu vreau să minimizez importanța unor evenimente, dar acestea sunt lucrurile care au impactul cel mai mare asupra investițiilor”, a punctat managing directorul Colliers România.

Gabriel Blăniță: Impactul neaderării la Schengen este de miliarde de euro

De cealaltă parte, Gabriel Blăniță, director asociat la Colliers România, a spus că, într-adevăr, unele evenimente pot afecta percepția investitorilor despre țara noastră, dar chiar și unele eveniment mai puțin plăcute pot avea efecte pozitive.

„Contează foarte mult percepția de risc și percepția de țară. Evenimente precum cele care s-au întâmplat recent la noi pot influența imaginea noastră de țară. Cazuri în care o persoană este ucisă de câini pot să afecta în mod negativ imaginea țării, dar în același timp avem și cazuri care pot avea un impact pozitiv.

Avem exemplul cazului fraților Tate, unul foarte mediatizat în afară, despre care s-a discutat aproape în fiecare zi pe BBC. Britanicii, pentru că s-au gândit că România este o țară bananieră și coruptă, se așteptau ca justiția de la noi să-i facă scăpați în trei zile. Uite că nu s-a întâmplat așa, justiția își face treaba, iar frații Tate încă nu au scăpat”, a explicat Gabriel Blăniță.

Gabriel Blăniță - Sursa foto: Colliers România

De asemenea, reprezentantul Colliers România a dat și exemplu cazul refuzării aderării țării noastre la spațiul Schengen, care a ajutat la îmbunătățirea percepției față de țara noastră în legătură cu alte aspecte despre care cei din Europa ar fi putut avea o părere proastă.

„Cazul Schengen este un alt exemplu. Pe deoparte, din păcate, România are mult de suferit pentru că nu este în spațiul Schengen, impactul este de câteva miliarde de euro, dar, prin toate rapoartele europene, prin toate discuțiile care au apărut, s-a demonstrat că România își face treaba la frontiere”, a mai spus Gabriel Blăniță.

Potrivit lui, aceste evenimente influențează percepția investitorilor asupra României, percepție pe care consultanții o observă atunci când se întâlnesc investitorii străini pentru a discuta despre eventualele oportunități de a investi la noi în țară.

Politicul ar putea avea un impact major asupra pieței imobiliare din 2023

Cei de la Colliers au făcut mai multe predicții în legătură cu evoluția din acest an a pieței imobiliare pe fiecare segment important în parte, dar un aspect asupra căruia au atras atenția este și cel al influenței pe care l-ar putea avea în acest an, un an preelectoral.

Anul 2024 va fi destul de plin de evenimente pentru România, deoarece țara noastră va avea patru tipuri de alegeri diferite, iar consultanții Colliers se așteaptă ca impulsul de a continua reformele semnificative, în special cele pe partea fiscală, să scadă, politicienii urmând să încerce mai degrabă să ademenească alegătorii cu promisiuni și potențiale măsuri populiste. Acest lucru este deosebit de relevant pe termen mediu, deoarece ajutorul financiar al UE post-pandemie este semnificativ, dar este condiționat de adoptarea anumitor reforme.

Sursa foto: Shutterstock

