Dezvoltator: 2023 este un an în care decizia achiziției unei case nu este ușoară. Oamenilor le este teamă să cumpere

Scăderea tranzacțiilor din acest an pe piața locuințelor este dovada clară că românii sunt reținuți în ceea ce privește achiziția unei locuință în 2023, în condițiile în care contextul economic nu este cel mai bun, dar și descurajați de creditele scumpe.

CEO-ul și investitorul dezvoltatorului Ecovillas, Vlas Veaceslav, care a investit în proiectele LOFT Green Apartments din Mogoșoaia sau Epique home, complexul în formă de cărți din zona Pipera, spune că 2023 este, într-adevăr, un an complicat pentru achiziția de case.

Dezvoltatorul a trebuit să ia, în cazul proiectului Epique home, o serie de măsuri menite să impulsioneze vânzările.

“2023 este un an în care decizia de achiziție nu se ia ușor. Oamenilor le este teamă să investească într-o proprietate și așteaptă cu banii în bancă. Pentru a da un imbold vânzărilor, am adoptat strategii noi: am ieșit în vânzare cu proiectul de case pe care îl construim în Pipera mai târziu, tocmai pentru ca cei care cumpără să vadă proiectul spre final și să decidă mai ușor achiziția, fiind într-un stadiu avansat de construcție – în decembrie livrăm toate cele 18 case”, a explicat Vlas Veaceslav, CEO Ecovillas Company.

Acesta mai spune că și la antecontractele semnate au fost mai flexibili și au negociat, parte în parte, cu fiecare client, termene care să le confere siguranță și să le diminueze temerile.

De altfel, scăderea numărului tranzacții îi determină pe dezvoltatori să se adaptează și să aducă noutăți atât din punct de vedere al facilităților oferite în prețul casei, cât și ca ofertă personalizată pentru fiecare client în parte.

Unii dezvoltatori personalizează oferta financiară a locuinței ce o au în portofoliu în funcție de sursele de finanțare ale clienților sau de avansul perceput, dar oferă și posibilitatea acestora de a adăuga în antecontracte riscuri mai mici și termene mai blânde în cazul în care nu vor reuși semnarea unui contract final de vânzare-cumpărare.

Din punct de vedere al finanțării, Ecovillas a acceptat plata avansului în tranșe și a sumelor finale la fel, pe parcursul construcției, astfel încât clientului să i se ofere posibilitatea de a evalua și evoluția pieței și de a pune în balanță toate riscurile.

Pe o piață incertă trebuie să vinzi mai mult decât o casă

Potrivit dezvoltatorului, pentru a atrage clienți, ai nevoie și de inovație, tehnologii noi, facilități în plus oferite în prețul casei pentru a diferenția proiectul de altele din zonă.

“Pe o piață incertă e nevoie de mai mult. Nu mai e suficient să vinzi o casă, de aceea ne-am îndreptat spre un produs luxury, cu dotări pe măsură, dar care oferă o serie de facilități eco-friendly: pompe de căldură geotermice, sistem de ventilație cu recuperare de căldură, sistem pasiv de răcire, ready smart home system, ferestre mari, izolație superioară”, a mai spus Vlas Veaceslav.

Ecovillas Company dezvoltă în Pipera proiectul Epique home, cu 18 case, iar construcția se va finaliza până în decembrie 2023. Cele 18 case au 4 camere, 3 băi, bucătărie, spații de depozitare, terasă circulabilă, parcare acoperită și grădină proprie.

Proiectul Epique home are o valoare de piață de 7 milioane de euro. Prețul caselor la lansare este de 317.800 euro + TVA.

