Titlul de Capitala Europeană a Culturii a scumpit chiriile din Timișoara, dar prețurile de vânzare au rămas cam aceleași

Chiriile pentru apartamentele din Timișoara, Capitala Europeană a Culturii în 2023, au crescut în medie cu 12%, în timp ce prețurile de vânzare au rămas cam la același nivel ca în 2022, iar tranzacțiile au scăzut puternic în primele nouă luni ale anului, chiar dacă în ultimul trimestru, declinul a mai fost la fel de mare.

Potrivit unei analize realizate de Storia.ro, platforma de imobiliare lansată de OLX, cele mai căutate apartamente sunt apartamentele cu două camere, iar prețul mediu solicitat pe metru pătrat ajunge la 1.407 euro.

În Timișoara, cele mai căutate apartamente pentru închiriere în perioada ianuarie-septembrie au fost, în general, locuințele mai mici. Așadar, apartamentele cu două camere (44%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (41%). Doar 15% dintre căutările chiriașilor au fost pentru apartamentele cu trei camere. Față de aceeași perioadă a anului trecut, pe platformă s-au înregistrat cu 21% mai multe căutări pentru garsoniere, cu 7% mai multe pentru apartamentele cu două camere și doar cu 3% mai multe căutări pentru apartamentele cu trei camere.

În perioada analizată (ianuarie - septembrie 2023), cei care au fost interesați de achiziționarea unei locuințe au căutat mai degrabă apartamente (78%) decât case (22%). Locuințele cu două camere au fost cele mai populare, fiind căutate în proporție de 45%, urmate de cele cu trei camere (30%) și de garsoniere (25%). Față de aceeași perioadă a anului trecut, a crescut interesul față de garsoniere cu +10% la nivel de căutări. În schimb, s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește interesul pentru apartamentele cu două (-11%) și trei camere (cu 21% mai puține căutări).

Cât costă să cumperi sau să închiriezi o proprietate?

Prețul mediu solicitat pe metru pătrat în Timișoara a fost de 1.407 euro, apartamentele noi având un preț mediu pe metru pătrat de 1.460 de euro, similar cu cel din aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, apartamentele vechi au avut un preț sub medie, de 1.378 de euro/metru pătrat, în creștere cu doar 1% față de aceeași perioadă a anului trecut (ianuarie - septembrie 2023 vs. ianuarie - septembrie 2022).

În ceea ce privește prețurile chiriilor, acestea au crescut pe toate segmentele de locuințe. Așadar, în perioada ianuarie - septembrie 2023, românii au putut închiria o garsonieră în Timișoara cu un preț mediu de 234 euro, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Apartamentele cu două camere au avut un preț mai ridicat cu 13% față de anul trecut, ajungând la un preț mediu de cerere de 376 euro. Apartamentele cu trei camere se închiriază, în medie, cu 426 euro, cu 12% mai mult față de anul trecut.

„Comparativ cu anul trecut, pe fondul inflației și a costurilor de finanțare mai ridicate, vedem un interes crescut pentru proprietățile mai mici, în special pentru garsoniere. De asemenea, în Timișoara, la fel ca în restul țării, observăm o reorientare temporară a preferințelor către închiriere, generând, totodată o tendință semnificativă de creștere a prețurilor în piața închirierilor, în timp ce prețurile pentru apartamentele de vânzare stagnează,” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia.ro şi OLX Imobiliare.

Tranzacțiile au scăzut, în ton cu media națională

Totalul tranzacțiilor de unități individuale efectuate în Timișoara de la începutul anului respectă tendințele de la nivel național, fiind în scădere în fiecare trimestru, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Totuși, scăderile devin tot mai mici de la un trimestru la altul, ceea ce arată o revenire a pieței imobiliare (-35% ianuarie - martie 2023 vs. 2022, -20% aprilie - iunie 2023 vs. 2022 și doar -2% iulie - septembrie 2023 vs. 2022).

De asemenea, și în cazul tranzacțiilor efectuate cu credit se observă o revenire, scăderile din ultimul trimestru fiind mai temperate față de prima jumătate a anului (- 35% ianuarie - martie 2023 vs. 2022, -27% aprilie - iunie 2023 vs. 2022 și doar -2% iulie - septembrie 2023 vs. 2022).

Cât despre tranzacțiile de pe Storia.ro, dacă în 2022 majoritatea tranzacțiilor efectuate pe platformă erau mai degrabă pentru vânzare (57% vs. 43% - închiriere), în 2023 se observă o tendință de migrare a interesului dinspre vânzare spre închiriere. De la începutul anului, cele mai multe tranzacții de pe Storia.ro au fost efectuate în scop de închiriere (54% vs. 46% în scop de vânzare).

