După ce v-am prezentat cum arată apartamentele de prin proiectele rezidențiale din nordul Capitalei, ne-am gândit să vedem cu arată și o vilă, care se află în ceea ce numesc imobiliarii „arealul Pipera”.

Vila se află mai exact în Voluntari, destul de aproape de Balta Pipera. Încă nu este finalizată 100%, dar în mare este aproape gata, rămânând doar câteva mici detalii de rezolvat la capitolul finisaje, cum ar fi micuța grădină japoneză ascunsă între bucătărie, living și un hol de întâmpinare.

Per total, vila are parter și un etaj superior, în care au fost amenajate 4 dormitoare, living, dining și 3 bai, în total 220 mp construiți, circa 180 mp utili. Terenul pe care este construită vila are o suprafață de 350 mp, din care liberi sunt 240 mp.

Casa este împărțită astfel:

La parter: bucătărie și dining room, living ( înălțime pe 6 m) gradină japoneza, o baie, aflată la intrare, dar și încă o cameră care ar putea fi amenajată fie în dormitor, fie în birou.

Etaj 1: se află 3 dormitoare, două băi și două terase.

Încălzirea casei se face prin pardoseală, atât la parter cât și la etaj, materialele folosite sunt de la Purmo și au o garanție de 45 ani. Vila este izolată cu plăcile din polistiren de 15 cm, iar sistemul de încălzirea este automatizat și acționat prin termostate.

Acoperișul este în stil mediteraneean, folosind material hidroizolant, peste care, ulterior, s-au pus două straturi de polistiren cu o densitate de 150. Acoperișul are o garanție de 50 de ani.

Ușa de la intrare în casa este una inteligența cu deschidere pe amprentă și atenționare vocală. Ca facilități, mai regăsim sistemul de irigații din curte, care este unul smart, la fel ca încălzirea și răcirea casei, ce poate fi controlată de pe telefon.

Curtea este realizată cu ajutorul unui specialist peisagist, iar componenta care iese în evidență este terasa construită sub planșeul unui dintre dormitoarele de la etaj, o construcție ce a necesitat o mod inteligent pentru a fi realizată.

Prețul de vânzare al proprietății este de 570.000 de euro.

Sursa foto: Wall-Street.ro

