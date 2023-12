One United a cumpărat fosta fabrică Ford din București, aflată în paragină

One United Properties a finalizat procesul de achiziţie a fostei Fabrici Ford, monument istoric ce va fi transformat de companie într-o dezvoltare comercială, One Gallery, valoarea brută de dezvoltare fiind estimată la aproximativ 90 de milioane de euro.

"One United Properties SA (denumită în continuare 'compania') informează piaţa cu privire la finalizarea achiziţiei fostei Fabrici Ford, monument istoric care va fi transformat de companie într-o dezvoltare comercială, One Gallery, tranzacţie încheiată cu Auchan România SA. Tranzacţia, anunţată anterior prin intermediul Raportului Curent nr. 20/2022, constă într-un teren cu suprafaţa totală de 10.880 metri pătraţi, hala de producţie a fostei Fabrici Ford construită pe acesta, aflată într-un stadiu avansat de degradare, precum şi 56 de locuri de parcare situate la subsolul 1 al One Floreasca City", se arată într-un raport al companiei, remis Bursei de Valori Bucureşti.



La momentul finalizării, One Gallery va avea o suprafaţă închiriabilă brută de aproximativ 13.500 metri pătraţi şi 400 de locuri de parcare construite pe două etaje subterane.



Valoarea brută de dezvoltare (GDV) estimată la finalizare este de aproximativ 90 de milioane de euro.



La data de 24 martie 2022, conducerea One United Properties a anunţat încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare de către subsidiara sa One Mircea Eliade Properties cu Auchan România, pentru un imobil situat în Calea Floreasca nr. 151, Bucureşti, care face parte din One Floreasca City.



Clădirea achiziţionată este fosta Fabrică Ford, prima din Europa Centrală, construită în anii 1930, iar, prin achiziţionarea şi restaurarea acesteia, One United Properties îşi întăreşte angajamentul de a proteja patrimoniul arhitectural al Bucureştiului.



Clădirea era prevăzut a găzdui spaţii de retail, cu magazine de lux şi restaurante cu terase mari, distribuite la parter şi primul etaj, ce vor avea o înălţime de 6 metri fiecare.



Autorizaţia de construire a fost deja emisă pentru Auchan România, demararea lucrărilor urmând să aibă loc imediat.



"Clădirea, care este estimată să fie recepţionată în termen de 2 ani de la data achiziţiei, va avea o suprafaţă brută închiriabilă de aproximativ 13.000 de metri pătraţi şi 400 de locuri de parcare construite pe două etaje subterane", se arată în raportul publicat în martie 2022.



One Floreasca City, ansamblul care găzduieşte fosta Fabrică Ford, este o dezvoltare ce se înscrie în linia politicii de sustenabilitate şi regenerare urbană iniţiată de One United Properties.



Ridicată pe locul fostei platforme Automatica, este prima dezvoltare sustenabilă cu funcţiune mixtă din România premiată internaţional la Londra la International Property Awards 2019-2020, care îmbină într-un ansamblu arhitectural contemporan o componentă rezidenţială - One Mircea Eliade, una de birou - One Tower, şi una comercială.

Sursa foto: One United

