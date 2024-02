GALERIE FOTO | Ciucu a inaugurat primele blocuri sociale construite în ultimii 20 de ani din București

Primăria Sectorului 6 a finalizat primele locuințe sociale construite în ultimii 20 de ani în București, cele 242 de apartamente fiind gata să-și primească chiriașii, în patru blocuri ridicate pe Str. Alexandru Ivasiuc, au anunțat autoritățile de sector.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 6, ultimul pas de care trebuie să treacă este avizul de la Primăria Generală pentru branșamente.

Cele patru blocuri au demisol, parter și patru etaje. Sunt gata de anul trecut și le-am putea da oricând în folosință, dacă nu am fi blocați. Asta deoarece Primăria Municipiului București (PMB) întârzie eliberarea autorizațiilor și avizelor pentru a branșa blocurile la gaze, electricitate, apă și canalizare.

Lucrările la aceste blocuri au durat trei ani.

Ciucu: Ar fi trebuit ca oamenii să se fi mutat, dar birocrația PMB este fabuloasă

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a anunțat că primii locatari ar fi trebuit să se poată muta în noile locuințe, dar mai sunt probleme legate de birocrație la nivelul primăriei generale.

Potrivit lui, 242 de familii se vor muta anul acesta în aceste blocuri, de repartizare ocupându-se o comisie a Primăriei Sectorului 6, care analizează dosarele sociale depuse.

„Ar fi trebuit ca oamenii să se fi mutat deja, dar birocrația PMB este fabuloasă și ne-a întârziat prea mult avizele și autorizațiile pentru a branșa blocul la gaze, apă, canalizare și electricitate. Pe cele mai multe le-am depășit (nu fără cântec) și am contractat lucrările pentru aceste branșamente. Întârzieri mai sunt doar la o comisie de coordonare pentru utilități a PMB, care trebuie să emită un aviz pentru ca noi să putem depune cererea pentru a primi autorizația de construire pentru acest branșament de la domnul Primar General. Aș fi vrut să se întâmple lucrurile mai repede, am tras de toți, de la proiectanți, directori ai Distrigaz, Apa Nova, Enel etc. până la funcționari din PMB", a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Potrivit anunțului primăriei de sector, unele familii au dosare depuse încă din 1998, cu mult timp înainte ca locuințele să fie construite.

