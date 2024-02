Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a raportat vânzări record de apartamente în 2023

One United Properties a raportat pentru 2023 vânzări și pre-vânzări pe segmentul rezidențial în valoare de 274,9 milioane de euro, înregistrând astfel o creștere de 63% față de anul 2022.

Pe parcursul anului 2023, grupul a vândut și a pre-vândut 953 de apartamente, ce însumează o suprafață totală de 80.757 mp, 1.584 locuri de parcare și alte unități. Această performanță reprezintă un salt semnificativ față de cele 599 de apartamente și 978 de locuri de parcare vândute în 2022.

„Recordul de vânzări pe care l-am înregistrat în 2023, cu aproape o mie de unități vândute, marchează un an de referință pentru compania noastră și, totodată, reflectă și stabilitatea economiei Bucureștiului. Aceste cifre se aliniază cu indicatorii economici cheie ai României, cum ar fi creșterea PIB-ului și creșterea veniturilor medii, reflectând o îmbunătățire a prosperității generale a orașului. Performanța noastră reflectă direct aceste schimbări economice pozitive, indicând o cerere solidă în sectorul imobiliar”, a declarat, într-un comunicat remis redacțiai, Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit lui compania a finalizat 1.430 de unități în cadrul a patru dezvoltări cheie - One Cotroceni Park, One Verdi Park, One Floreasca Vista și One Timpuri

Dezvoltările companiei care au înregistrat cele mai mari vânzări în 2023 au fost One Lake District, unde au fost pre-vândute 430 de unități încă de la lansare în iunie 2023, și One High District cu 251 de unități pre-vândute. Alte dezvoltări semnificative includ One Lake Club, cu pre-vânzări de 145 de unități, și One Floreasca Towers, cu 55 de unități pre-vândute.

Până la sfârșitul anului 2023, 71% dintre apartamentele One United Properties livrate recent sau aflate în construcție au fost deja vândute, ceea ce evidențiază interesul ridicat pentru întreg portofoliul companiei.

În baza contractelor semnate cu clienții până la 31 decembrie 2023, One United Properties se așteaptă să încaseze 295 de milioane de euro în numerar suplimentar până la sfârșitul anului 2025.

Divizia comercială a One United Properties a continuat să se extindă, obținând rezultate semnificative pe segmentul închirierii spațiilor de birouri. În 2023, One United Properties a închiriat și pre-închiriat 34.200 mp de spații de birouri și retail, comparativ cu cei 31.700 mp închiriați în 2022. One Tower și One Victoriei Plaza și-au menținut gradul de ocupare totală în 2023, în timp ce One Cotroceni Park 1 și One Cotroceni Park 2 au fost închiriate în proporție de 88%, respectiv 75%.

„Pe lângă avansul notabil al vânzărilor rezidențiale, în 2023 am asistat și la o extindere puternică a activităților noastre de închiriere, ceea ce a avut un impact pozitiv semnificativ asupra orașului București. Acestă tendință indică o cerere solidă pentru medii de lucru sustenabile și de înaltă calitate, pe care One United Properties le oferă. Astfel, companiile caută să se relocheze sau să își stabilească centre de lucru în București, contribuind la crearea de spații de lucru de calitate pentru unele dintre cele mai mari afaceri din lume”, a declarat și Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

La 31 decembrie 2023, One United Properties deținea sau avea pre-contractate peste 265.000 mp de terenuri pentru dezvoltări viitoare, amplasate în zone foarte bune, cu drepturi de construcție de peste 865.000 mp, pe care compania intenționează să construiască aproximativ 6.000 de apartamente, facilități pentru comunități și 163.500 mp de clădiri comerciale destinate închirierii.

În portofoliul clădirilor comerciale, 117.500 mp vor găzdui birouri, iar restul de 46.000 mp sunt situați în clădiri care vor fi supuse restaurării, printre care și One Gallery, cea mai mare investiție privată într-o clădire protejată din România.

Valoarea brută de dezvoltare a portofoliului de restaurare aflat în prezent în dezvoltare de către One United Properties este estimată la 239 de milioane de euro.

