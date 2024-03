M Core, grupul care a dat lovitura pe piața imobiliară în 2023, își lansează noua companie din România

După ce a preluat în decembrie 2023 un portofoliu de 25 de parcuri de retail din România, pentru 219 milioane de euro, grupul paneuropean M Core a lansat „Square 7, part of M Core”, un joint venture strategic între M Core și Square 7 Properties, creând o noua platformă de management pentru portofoliul grupului din România.

Inițiatorii platformei sunt Sebastian Macdonald-Hall și James Fife, în calitate de Co-CEO ai M Core România, și Clemens Petschnikar, CEO al Square 7 Properties.



„Square 7, part of M Core” va fi condusă de Clemens Petschnikar, care are o experiență de peste 20 de ani în managementul dezvoltării imobiliare de retail din România. Clemens Petschnikar va asigura tranziția proprietăților preluate sub brandul M Park.



Fiind cel mai mare proprietar de parcuri comerciale din România, M Core gestionează un portofoliu de 25 de proprietăți situate strategic, închiriate integral și certificate BREEAM.

„Cu peste 150.000 de vizitatori zilnic în portofoliul din România, angajamentul nostru față de management și dezvoltare rămâne ferm, pe măsură ce intrăm în această nouă fază de extindere a M Core”, afirmă reprezentanții companiei într-un comunicat remis redacției.



Brandul M Park este destinat parcurilor și proprietăților de retail de dimensiuni medii, cu spații închiriabile de până la 20.000 de metri pătrați. Poziționat strategic în orașe mai mici și mijlocii, fiecare M Park deservește o zonă de cel puțin 300.000 de persoane, pe o distanță de 30 de minute de mers cu mașina. Mixul de chiriași al M Park este format din magazine ancoră, alături de furnizori locali de servicii și operatori food.

Portofoliul M Core, format din 73 de active M Park, cuprinde România și Polonia, făcând compania un jucător cheie în regiunea Europei Centrale si de Est. M Core este un grup consacrat de companii de investiții imobiliare și de administrare, care cuprinde LCP, Sheet Anchor, Evolve Estates și Proudreed.

Grupul de afaceri are un portofoliu de active de 5,3 miliarde de lire sterline și are aproape 500 de angajați în toată Europa. Compania are circa 1.250 de active în Marea Britanie, Franța, Polonia, România, Germania și Spania.

Sursa foto: M Core

