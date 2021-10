Cum am putea diferenția gripa de COVID? La ce simptome trebuie să fim atenți

Atât COVID-19, cât și gripa pot provoca febră, tuse și dureri corporale. Acesta este și motivul pentru care cele două pot fi confundate foarte ușor. Iată la ce simptome ar trebui să fim atenți, înainte de a decide că diagnosticul nostru este gripă și nu o infecție cu COVID.

Deși febra, tusea și durerile corporale sunt simptome comune, dificultățile de respirație și pierderea gustului sau mirosului sunt mai frecvente în cazul COVID-19 decât în cazul gripei.

Cu toate acestea, înainte de a merge în comunitate, luați legătura cu medicul de familie, pentru a stabili dacă este necesar cu test RT-PCR.

Bineînțeles, vaccinarea rămâne cea mai la îndemână soluție de protecție împotriva COVID-19, soluție recomandată ferm de către specialiștii în Sănătate.

România trece printr-o perioadă foarte dificilă, cu spitalele pline și zeci de pacienți care așteaptă chiar și zile în camerele de gardă.

În acest sens, apare și declarația lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, care a precizat că numărul deceselor cauzate de COVID-19 ar fi fost de 10 ori mai mic dacă rata de vaccinare ar fi fost peste 80% în România. Acesta a adaugat faptul că evoluția valului patru este greu de estimat în acest moment, însă nu este exclus să ne apropiem de un platou, care, dacă se va menține la peste 15.000 de cazuri, va depăși capacitatea sistemului medical.

”Știm că vaccinarea completă reduce riscul de infectare de cinci ori pentru varianta Delta. Dacă ne uităm la câte cazuri avem în fiecare zi și împărțim la cinci, vedem câte cazuri am fi avut în realitate în condițiile în care am fi avut o rată de vaccinare ar fi fost peste 80%. La fel riscul de deces, acesta se reduce de peste zece ori. Astăzi, în loc să fi avut 440 de decese, am fi avut cel mult 44. Aceste sunt beneficiile pe care vaccinarea ni le-ar fi adus”, precizează Valeriu Gheorghiță.

Totodată, coordonatorul campaniei de vaccinare, atrage atenția celor care au simptome că, înainte de a crede că sunt răciți, să pună pe primul loc infecția cu COVID.

”Ar fi bine ca la cel mai mic simptom să credem că ne-am infectat cu COVID și să ne izolăm”, a precizat Gheorghiță.

Până la 13 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.199.267 de pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 402 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

